Υγεία - Περιβάλλον

Ασπρόπυργος - φονική ληστεία: δωρεά οργάνων του σεκιουριτά που έχασε την ζωή του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η οικογένεια του άτυχου 54χρονου για την απόφαση της δωρεάς οργάνων και όσα εκείνος είχε εκμυστηρευθεί.

-

Η οικογένεια του 54χρονου σεκιούριτι ο οποίος πέθανε μετά την επίθεση που δέχθηκε από ληστές σε εργοτάξιο στον Ασπρόπυργο, κοντά στον ΧΥΤΑ Φυλής, πήρε την απόφαση να δωρίσει τα όργανά του.

Είναι κάτι άλλωστε που το ήθελε ο ίδιος και το είχε εκμυστηρευτεί στον γιο του σε ανύποπτο χρόνο. «Ο πατέρας μου θα χαμογελάει από ψηλά, ήταν όλη του τη ζωή γενναιόδωρος και βοηθούσε όποιον είχε ανάγκη» λέει ο γιος του στο protothema.gr.

Ο 54χρονος σεκιούριτι «έφυγε» από τη ζωή, έπειτα από ημέρες μάχης. Μάλιστα, εδώ και ημέρες ο 54χρονος είχε χαρακτηριστεί κλινικά νεκρός.

Συμμορίες που λυμαίνονται τoν ΧΥΤΑ Φυλής επιτέθηκαν ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, 15 Ιουλίου, στον 54χρονο σεκιούριτι ο οποίος ήταν υπεύθυνος σε παρακείμενο φυλάκιο εργοταξίου. Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή κατασκευάζεται φωτοβολταϊκό πάρκο.

Ο 54χρονος δέχτηκε αλλεπάλληλα χτυπήματα στο κεφάλι με σιδερένια αντικείμενα. Οι ληστές αφού τον χτύπησαν με απίστευτη βία έκλεψαν τον χαλκό και εξαφανίστηκαν.

Το θύμα εντοπίστηκε αρκετή ώρα μετά τον ξυλοδαρμό χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Θριάσιο με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Όπως είχε αναφέρει ο γιος του σεκιούριτι, ο 54χρονος ήταν μόνος του σε όχημα που δεν διέθετε κουμπί πανικού, ούτε gps, ασύρματο και εταιρικό τηλέφωνο ώστε να μπορεί να ειδοποιήσει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ο γιος του ανέφερε ακόμη ότι το εργοτάξιο δεν περιφρουρείται με κάμερες, ούτε διαθέτει την σχετική περίφραξη και «οι αστυνομικές Αρχές γνωρίζουν για την επικινδυνότητα της συγκεκριμένης περιοχής» καθώς στο παρελθόν έχουν συμβεί αρκετά ανάλογα περιστατικά. «Δεν του είχαν διαθέσει ούτε το απαραίτητο αλεξίσφαιρο γιλέκο», σημειώνει ο γιος του.

Οι συμμορίες που λυμαίνονται την περιοχή γνώριζαν ότι τη συγκεκριμένη μέρα θα ξεφορτώνονταν στο χώρο του εργοταξίου μεγάλη ποσότητα χαλκό σωλήνων. Γνώριζαν επίσης ότι ο σεκιούριτι θα ήταν μόνος του, όποτε οργάνωσαν το σχέδιο τους με σκοπό να τον αιφνιδιάσουν και να κλέψουν τον χαλκό αξίας 30.000 ευρώ. Σε απόσταση περίπου 500 μέτρων υπήρχε φύλακας άλλης εταιρείας ο οποίος δεν αντιλήφθηκε τους ληστές, ούτε το φορτωμένο με κλεμμένο χαλκό τζιπάκι.

Ειδήσεις σήμερα:

Καύσωνας: “Φούρνος” με 45άρια η Ελλάδα - Οι υψηλότερες θερμοκρασίες ανά περιοχή

Καύσωνας - Θάνατος ντελιβερά από θερμοπληξία: “Έτρεμε και έβγαζε αίμα από το στόμα”, λέει η μητέρα του

Φωτιές - Σάββατο: Πολύ υψηλός κίνδυνος σε Αττική και άλλες 6 Περιφέρειες (χάρτης)