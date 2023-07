Αθλητικά

Μέσι: Ντεμπούτο με γκολ στην Ίντερ Μαϊάμι (εικόνες)

Πρώτη εμφάνιση όπως... έπρεπε, έκανε ο Αργεντίνος άσος, πυο μπήκε αλλαγή στον αγώνα και έδωσε την νίκη στην νέα ομάδα του, μετά απο πολλούς αγώνες.

Πρώτη εμφάνιση, πρώτο γκολ, πρώτη νίκη. Με το «καλημέρα» της θητείας του στην Ιντερ Μαϊάμι, ο Λιονέλ Μέσι, μπήκε ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο και άλλαξε την ροή της αναμέτρησης, πετυχαίνοντας το νικηφόρο γκολ για την ομάδα του (2-1) στο Leagues Cup, κόντρα στην μεξικανική Κρουζ Αζούλ.

Ο διάσημος Αργεντινός έπρεπε να περιμένει πριν κάνει την πρώτη του εμφάνιση. Οι οπαδοί χτυπούσαν τα πόδια τους, φωνάζοντας για την είσοδο του Μέσι από το 20ο λεπτό του αγώνα. Η ομάδα του Ντέϊβιντ Μπέκαμ, προηγήθηκε στο 44` με τον Ρόμπερτ Τέιλορ και στο 54ο λεπτό, ο «pulga» φόρεσε για πρώτη φορά την ροζ φανέλα του για να μπει στον αγώνα υπό το ένθερμο χειροκρότημα του κοινού.

Φορώντας το περιβραχιόνιο του αρχηγού, ο Μέσι είδε την Κρουζ Αζούλ, να ισοφαρίζει με τον Αντούνα στο 65ο λεπτό, αλλά με μία από τις περίφημες αριστοτεχνικές εκτελέσεις φάουλ του, χάρισε την νίκη στην ομάδα του, στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Μάλιστα, με αυτό το γκολ, η Ιντερ Μαϊάμι πέτυχε την πρώτη της νίκη μετά από 11 αγώνες.

Χιλιάδες ροζ σημαίες με τον Μέσι και τον αριθμό δέκα να απεικονίζεται πάνω τους είχαν μοιραστεί σε όλο το γήπεδο. Ηταν ένα μικρό δώρο στους χιλιάδες φιλάθλους για τα εκατοντάδες δολάρια που δαπανήθηκαν για να παρευρεθούν στη συνάντηση.

Τα φθηνότερα εισιτήρια που διατέθηκαν προς πώληση το πρωί της Παρασκευής κόστιζαν 160 δολάρια, ενώ το ακριβότερο είχε τιμή αγοράς 8.800 δολάρια, ποσό που αποτελεί και σχετικό ρεκόρ για το ποδόσφαιρο στις ΗΠΑ.

Παρόντες στο γήπεδο και ο άσος του ΝΒΑ ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος έβγαλε μια... ιστορική selfie με τον πρόεδρο του συλλόγου, Ντέιβιντ Μπέκαμ, αλλά και η Σερίνα Ουίλιαμς και η Κιμ Καρντάσιαν, στην πρώτη σειρά, κρατούσαν τα smartphone τους καθώς ο Αργεντινός σταρ σήκωσε τις κάλτσες του πριν βγει στον αγωνιστικό χώρο.

Λίγο μετά το τέλος του αγώνα, ο Λιονέλ Μέσι, δήλωσε στο μικρόφωνο του Apple TV:: «Αυτό που κοίταξα ήταν το γκολ. Ηξερα ότι έπρεπε να σκοράρω, ήταν η τελευταία φάση του αγώνα. Ηθελα να σκοράρω για να μην πάμε στα πέναλτι. Ηταν πολύ σημαντικό για εμάς να πάρουμε αυτήν την νίκη, είναι ένα νέο τουρνουά, θα μας δώσει αυτοπεποίθηση για το μέλλον».

Οσον αφορά στον Ντέϊβιντ Μπέκαμ, σχολίασε εμφανώς ικανοποιημένος: «Για να είμαι ειλικρινής, μόλις είδα το ελεύθερο λάκτισμα, σκέφθηκα ότι έτσι έπρεπε να τελειώσει. Ειδικά όταν έχεις παίκτες όπως ο Λέο (Μέσι) και ο Σέρχιο (Μπουσκέτς) στον αγωνιστικό χώρο, αυτό παράγουν. Είναι πολύ συναρπαστικό για τους φιλάθλους μας. Το όνειρο γίνεται πραγματικότητα για όλους όσοι βρίσκονται στο γήπεδο».

