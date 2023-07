Αθλητικά

Premier League - βιασμός: Νέα καταγγελία για παίκτη

Τι αναφέρει η καταγγελία της γυναίκας για τον βιασμό της από τον παίκτη του αγγλικού συλλόγου.

Θλίψη, οργή και αγανάκτηση, έχει προκαλέσει στην Αγγλία, η είδηση για νέο περιστατικό φερόμενου βιασμού από παίκτη της Premier League, λίγες ημέρες μετά το τέλος της δίκης του Μπενζαμέν Μεντί για αντίστοιχη κατηγορία.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στον βρετανικό Τύπο, ένας παίκτης της Premier League κατηγορείται για βιασμό από μια νεαρή γυναίκα, η οποία θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της. Η ταυτότητα του παίκτη που εμπλέκεται σε αυτήν την υπόθεση δεν έχει αποκαλυφθεί, ενώ το φερόμενο θύμα, που ήταν 19 ετών όταν έγινε ο φερόμενος βιασμός, εξηγεί ότι ο ποδοσφαιριστής, τον οποίο δεν γνώριζε από το παρελθόν, την πλησίασε στο δικό της δωμάτιο σε ένα πάρτι που διοργανώθηκε στο σπίτι της, πριν από οκτώ χρόνια.

«Αυτό που θυμάμαι στην συνέχεια, είναι ότι η συγκάτοικός μου, κτυπούσε την πόρτα του δωματίου και με ρωτούσε, τι συμβαίνει»; αποκάλυψε σε συνέντευξή της στην αγγλική εφημερίδα «Daily Mail».

Στην πορεία, η νεαρή κοπέλα αποκάλυψε ότι η επίθεση κινηματογραφήθηκε εξ ολοκλήρου από τον εν λόγω ποδοσφαιριστή, σπεύδοντας στην συνέχεια να μοιρασθεί τις εικόνες με όλους τους καλεσμένους. Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης προσθέτουν, ωστόσο, ότι η νεαρή γυναίκα δεν έχει ακόμη εξετάσει το ενδεχόμενο να υποβάλει μήνυση:

«Ειλικρινά, γιατί θα σκεφτόμουν να καλέσω την αστυνομία όταν γνωρίζω πόσο δύσκολο είναι να πάρεις φάκελο μέσω της Εισαγγελίας του Στέμματος. Εάν η υπόθεση φθάσει στο δικαστήριο, σε εξοντώνει εντελώς ένας δικηγόρος που σε κάνει να νιώθεις άχρηστη. Το σύστημα δεν είναι εκεί για να προστατεύει τα θύματα σεξουαλικής βίας», τόνισε η φερόμενη ως παθούσα.

