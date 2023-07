Πολιτική

Κατερίνα Σακελλαροπούλου: Τι θέλει αλλά... δεν μπορεί να κάνει ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας;

Μια συνέντευξη διαφορετική από τις άλλες έδωσε η ΠτΔ, μιλώντας για την κλιματική αλλαγή, την βεντάλια, την ροζ μπιγκόνια και το τσίπουρο του Αρχιεπισκόπου. Τι απάντησε για τους γάμους ομόφυλων ζευγαριών και το άβατο του Αγίου Όρους

Μια αλλιώτικη συνέντευξη έδωσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, παραμονές της επετείου για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα.

«Η Δημοκρατία είναι μία συνεχής διεκδίκηση» είπε η κυρία Σακελλαροπούλου μιλώντας στην εφημερίδα «Τα Νέα» και την Αγγέλα Καστρινάκη, προσθέτοντας ότι «παρά τις αλλεπάλληλες κρίσεις, η δημοκρατία στην Ελλάδα έμεινε αλώβητη, τα αντανακλαστικά της κοινωνίας λειτούργησαν και η κοινωνία επέδειξε ανοχή».

Όσον αφορά στο μέλλον, η κ. Σακελλαροπούλου είπε ότι αυτό που την απασχολεί είναι η θητεία που διανύει και το πώς θα εκπληρώσει με τον καλύτερο τρόπο τα καθήκοντά της. «Δεν είμαι δέσμια της “καρέκλας”. Το νιώθω βαθιά αυτό και μου εξασφαλίζει μια αίσθηση ελευθερίας».

Η συνέντευξη δόθηκε στο σπίτι της Προέδρου της Δημοκρατίας, σε ένα τραπέζι γεμάτο βιβλία. Ωστόσο, όπως η ίδια παραδέχεται, δεν έχει τον χρόνο να τα διαβάσει. «Επειδή λατρεύω τη λογοτεχνία, από παιδί έχω στο σπίτι γύρω μου – δείτε!- στοίβες από βιβλία. Θα πάω διακοπές στο νησί με ένα σακίδιο τεράστιο», λέει.

Το διάβασμα είναι μία από τις συνήθειες που αναγκάστηκε να περιορίσει η κυρία Σακελλαροπούλου, ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν είναι όμως η μόνη. «Μια αυθόρμητη βόλτα είναι αυτό που λαχταράω – γιατί η κάθε μου κίνηση τώρα απαιτεί μεγάλη οργάνωση. Ο χρόνος μου είναι πραγματικά, πολύ περιορισμένος», λέει.

Χωρίς κλιματιστικό αλλά με βεντάλια

Η κυρία Σακελλαροπούλου δεν έκρυψε και την ανησυχία της για την κλιματική κρίση, ένα πρόβλημα «επείγον και υπαρξιακό για το πλανήτη μας», καθώς «τα καιρικά φαινόμενα αποκτούν ακραίες διαστάσεις και έχουν δραματικές επιπτώσεις». Η ίδια θεωρεί ότι επείγει ο διεθνής συντονισμός και η ανάληψη πρωτοβουλιών από κρατικές και υπερεθνικές αρχές, σε παγκόσμιο επίπεδο: «Ως Προεδρία έχουμε προσπαθήσει να το θέσουμε στην ατζέντα και διοργανώσαμε συζήτηση με τους ειδικούς».

Σε προσωπικό επίπεδο, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας μάλλον έχει υιοθετήσει μέτρα στην καθημερινότητά της για την προστασία του περιβάλλοντος. «Θα αντέξουμε να μην ανάψουμε το κλιματιστικό;» ρώτησε την κυρία Καστρινάκη, η οποία αργότερα άρχισε να ιδρώνει και ζήτησε μια βεντάλια. «Η Πρόεδρος άνοιξε ένα τσαντάκι. Μου πρόσφερε μια βεντάλια και μία κράτησε για τον εαυτό της», αποκαλύπτει. Στο τέλος της συνέντευξης, κράτησε τη μικρή μπλε βεντάλια με τα γαλάζια νούφαρα, που όπως διαπίστωσε αργότερα, ήταν από τον γνωστό πίνακα του Μονέ.

Για την παράδοση και τους γάμους των ομόφυλων ζευγαριών

Ήδη, η κυρία Σακελλαροπούλου έχει δηλώσει ότι σέβεται την παράδοση. Όμως πώς ακούει την εξαγγελία του πρωθυπουργού για τους γάμους των ομόφυλων ζευγαριών;

«Η παράδοση είναι συνεκτικός ιστός για μία κοινωνία και δημιουργεί μια κοινότητα συναισθήματος, γύρω από κοινές αξίες και συνήθειες. Όμως οι κοινωνίες εξελίσσονται, είναι δυναμικοί οργανισμοί. Την εξέλιξη αυτή της κοινωνίας, την πρόοδό της και τη συμπερίληψη απαιτεί ο σεβασμός στα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και στις υπαρξιακές επιλογές της», απαντά.

Σε αυτό το σημείο της απάντησης, η ΠτΔ σηκώθηκε για να φέρει το περιοδικό Antivirus της LGBTQ κοινότητας, στο οποίο είχε δώσει συνέντευξη και υποδεικνύει το σημείο που δείχνει τη θέση της: «Στη φιλελεύθερη δημοκρατία δεν μπορεί να υπάρχουν αόρατοι πολίτες, ούτε η πλειοψηφία να καταπιέζει τις μειοψηφίες», λέει.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

Για την Εκκλησία και το άβατο στο Άγιο Όρος

Σιβυλλική ήταν η απάντηση της Προέδρου όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να υπάρξουν στην Ελλάδα γυναίκες ιερείς. «Πρόκειται για ζήτημα εσωτερικό της Εκκλησίας και δεν αφορά την Πολιτεία», λέει, προσθέτοντας όμως με νόημα: Είναι βέβαια σημαντικό και η Εκκλησία να παρακολουθεί τις κοινωνικές εξελίξεις. Κατά το δυνατόν».

Όσον αφορά στο άβατο του Αγίου Όρους; «Επειδή το ζήτημα τίθεται στη βάση του δικαιώματος πρόσβασης στις γυναίκες, εκτός από το γεγονός ότι το Άγιο όρος ακολουθεί μια παράδοση περισσότερων από χιλίων χρόνων, άποψή μου είναι ότι πολύ σημαντικότερο ζήτημα είναι εκείνο των καθημερινών διακρίσεων σε βάρος των γυναικών», λέει, προσθέτοντας όμως ότι είναι πιο σημαντικό να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα έμφυλης βίας και η μη αναγνώριση των γυναικών στον εργασιακό χώρο σύμφωνα με την αξία τους.

Όταν όμως ρωτήθηκε για το εάν θα πρέπει να… αναθεωρηθεί η βιβλική ιστορία με την Εύα που παρασύρει τον Αδάμ, η Πρόεδρος απέφυγε να απαντήσει. Αντίθετα, πήγε στην κουζίνα και έφερε από ένα ποτηράκι τσίπουρο. «Δώρο του Αρχιεπισκόπου», εξήγησε, διευκρινίζοντας ότι έχει πολύ καλές σχέσεις μαζί του.

Οι μικρές καθημερινές συνήθειες και το… πλυντήριο

Όπως αποκαλύπτεται στη συνέντευξη, η κυρία Σακελλαροπούλου θεωρεί σημαντικό να διατηρεί μικρές καθημερινές συνήθειες. Μάλιστα, η κ. Καστρινάκη αποκάλυψε ότι όταν συζητούσαν για τη συνέντευξη, η Πρόεδρος της ξεκαθάρισε ότι τα Σαββατοκύριακα τα κρατά όσο γίνεται για τον εαυτό της. «Για να βάζω και κανένα πλυντήριο», είπε χαρακτηριστικά.

«Είναι παράγοντας ισορροπίας οι μικρές καθημερινές συνήθειες, η φροντίδα του σπιτιού, ένα μαγείρεμα, τα λουλούδια στη βεράντα, είναι ρουτίνες της καθημερινότητας που λειτουργούν ως τρόποι αποσυμπίεσης από τα καθήκοντα και τον ρυθμό της ζημίας σήμερα», επισήμανε και διευκρίνισε ότι ελπίζει να μην δώσει ποτέ άλλη εικόνα από αυτή του κανονικού ανθρώπου.

Στο μπαλκόνι της έχει κυρίως πρασινάδες και πλέον απέκτησε και μπιγκόνιες. Όταν της ζήτησαν να φωτογραφηθεί πλάι σε αυτές, διαμαρτυρήθηκε: «Μα να είμαι άβαφη;», είπε. Πάντως δέχθηκε να βγάλει τη φωτογραφία, χαμογελώντας και εξήγησε: «Όταν δεν χαμογελάω, μοιάζω πολύ αυστηρή».

