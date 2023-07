Life

Τζέιμι Φοξ: Κλαίγοντας κάνει αποκαλύψεις για την υγεία του (βίντεο)

Με δάκρυα στα μάτια ο ηθοποιός τονίζει "Πήγα στην κόλαση". Τι είπε για την ελλιπή ενημέρωση προς τους θαυμαστές του για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν.

Ο Τζέιμι Φοξ φαίνεται να έχει αναρρώσει πλήρως από την περιπέτεια που είχε με την υγεία του, που απασχόλησε όσο λίγα θέματα, το Χόλγιουντ, με την οικογένειά του να μη δίνει πληροφορίες τη δημοσιότητα.

Το πρωί του Σαββάτου, ο 55χρονος αστέρας της μεγάλης οθόνης ανέβασε στο Instagram του ένα βίντεο, αναφερόμενος για πρώτη φορά στην «κόλαση», όπως είπε, που πέρασε.

«Δισεκατομμύρια ευχαριστώ σε όλους, ήταν ένας μακρύς δρόμος, αλλά όλες οι προσευχές, οι σπουδαίοι άνθρωποι και ο Θεός με βοήθησαν να τα καταφέρω» έγραψε στη λεζάντα του κλιπ.

Στο βίντεο λέει : «Δεν μπορώ καν να σας περιγράψω πόσο μακριά με πήγε και πώς με επανέφερε, πέρασα κάτι που πίστευα ότι δεν θα περνούσα ποτέ».

View this post on Instagram A post shared by Jamie Foxx (@iamjamiefoxx)

Ο ίδιος αναγνώρισε, ότι πολύς κόσμος περίμενε ενημέρωση για την κατάστασή του, αλλά «για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, δεν ήθελα να με δείτε έτσι. Θέλω να με βλέπετε να γελάω, να περνάω καλά, να διασκεδάζω, να κάνω ένα αστείο, να κάνω μια ταινία [ή] τηλεοπτική εκπομπή. Δεν ήθελα να με βλέπετε με σωλήνες να τρέχουν από μέσα μου και να προσπαθώ να καταλάβω αν θα τα καταφέρω».

Στη συνέχεια του κλιπ, ο ηθοποιός είπε ότι η αδελφή του Deidra Dixon και η κόρη του Corinne «μου έσωσαν τη ζωή» και ευχαρίστησε επίσης τον Θεό και τους «σπουδαίους ιατρούς» που τον περιέθαλψαν.



«Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο υπέροχο είναι να σε βοηθάει η οικογένειά σου με τέτοιο τρόπο – και όλοι ξέρετε ότι το κράτησαν ερμητικά κλειστό, δεν άφησαν τίποτα να βγει έξω. Με προστάτευσαν“, είπε. “Και αυτό εύχομαι να έχουν όλοι σε τέτοιες στιγμές».

Ο Φοξ θέλησε επίσης να διαψεύσει με χιούμορ, όσα γράφτηκαν για εκείνον, όπως ότι τυφλώθηκε ή ότι έμεινε παράλυτος.

«Τώρα, ξέρετε, με το να είσαι σιωπηλός μερικές φορές τα πράγματα ξεφεύγουν από τον έλεγχο. Οι άνθρωποι λένε τι έχω, κάποιοι είπαν ότι είμαι τυφλός, αλλά όπως μπορείτε να δείτε … τα μάτια λειτουργούν μια χαρά. Είπαν ότι είμαι παράλυτος – δεν είμαι παράλυτος» είπε.



Αργότερα, ο ηθοποιός δεν μπόρεσε να κρατήσει τα δάκρυά του, λέγοντας: «Αλλά πέρασα… Πήγα στην κόλαση και γύρισα πίσω. Και ο δρόμος μου προς την ανάρρωση είχε και κάποιες λακκούβες. Αλλά επιστρέφω. Και είμαι σε θέση να δουλέψω.».



Φανερά συγκινημένος στο τέλος, «Στέλνω όλη την αγάπη που πήρα καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάστασης. Ξέρω τι λένε για τους ανθρώπους που κλαίνε στα βίντεο -μπορείς να κάνεις δεύτερη λήψη- εγώ δεν θα κάνω δεύτερη λήψη. Είναι αυτό που είναι. Είμαι στον δρόμο της επιστροφής».



