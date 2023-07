Οικονομία

Μητσοτάκης για αισχροκέρδεια: Πρόστιμα και μέτρα για τις απαράδεκτες πρακτικές

Για πρακτικές ποιυ δεν θα γίνουν ανεκτές έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός, κατά την επίεκψη του στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

«Η ανάπτυξη είναι προϋπόθεση συλλογικής ευημερίας αλλά και κοινωνικής συνοχής. Κατά συνέπεια οι πολιτικές οι οποίες δρομολογούνται από το Υπουργείο έχουν ξεχωριστή σημασία στον συνολικό μας σχεδιασμό», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο υπουργείο Ανάπτυξης.

«Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, ειδικά της ακρίβειας στα τρόφιμα, η οποία φαίνεται να είναι εξαιρετικά επίμονη. Όπως γνωρίζουν οι συμπολίτες μας, έχουμε ξεδιπλώσει εδώ και καιρό ένα συνολικό σχέδιο για να περιορίσουμε όσο το δυνατόν τις επιπτώσεις από την εισαγόμενη ακρίβεια και πολλές από τις πρωτοβουλίες οι οποίες αναπτύσσονται, εντάσσονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης», τόνισε ο πρωθυπουργός και συνέχισε: «Αναφέρομαι συγκεκριμένα στους ελέγχους οι οποίοι γίνονται στην αγορά για τα καθορισμένα περιθώρια κέρδους τα οποία έχουμε νομοθετήσει, αλλά και ελέγχους που αφορούν συνολικά την προστασία του καταναλωτή από πρακτικές οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές και δεν θα γίνουν ανεκτές. Αναφέρομαι, για παράδειγμα, σε πρακτικές οι οποίες κάνουν κατάχρηση της πρακτικής των εκπτώσεων, παραπλανώντας ουσιαστικά τους καταναλωτές. Θα υπάρχουν πολύ σύντομα ανακοινώσεις από το Υπουργείο και επιβολές των σχετικών προστίμων, ώστε όλοι να γνωρίζουν ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει πια τους μηχανισμούς αλλά και εκείνα τα εργαλεία για να μπορεί να έχει μια πολύ καλύτερη εικόνα του τι γίνεται πραγματικά στην αγορά».

Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε: «Από εκεί και πέρα, προφανώς και η ανάπτυξη την οποία οραματιζόμαστε στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές, και πολλές από τις πρωτοβουλίες οι οποίες δρομολογούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης ακριβώς εκεί κατατείνουν».

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε: «Θέλουμε να στηρίξουμε την ελληνική μεταποίηση, να στηρίξουμε την ελληνική βιομηχανία, η οποία έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου τα τελευταία χρόνια. Και γι' αυτό υπάρχουν πολλά διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία. Θέλουμε, όπως είπες Υπουργέ, να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε έναν διαμετακομιστικό κόμβο και να αξιοποιήσουμε με αυτόν τον τρόπο τη γεωγραφική μας θέση αλλά και τις σημαντικές υποδομές τις οποίες έχουμε στη διάθεσή μας. Θέλουμε να στηρίξουμε την καινοτομία, τη νεοφυή επιχειρηματικότητα, όπου έχουν γίνει θαύματα, θα έλεγα, τα τελευταία χρόνια, με ένα νέο οικοσύστημα το οποίο έχει δείξει μια μεγάλη δυναμική. Αλλά να είμαστε και πιο αποτελεσματικοί στο πώς συνδέουμε τα δημόσια κονδύλια τα οποία διοχετεύουμε στην έρευνα με την πραγματική παραγωγή στην πατρίδα μας».

Και στη συνέχεια συμπλήρωσε: «Πολλές, λοιπόν, οι δράσεις, κ. Υπουργέ, κα Υφυπουργέ, κ. Υφυπουργέ, κα και κύριοι Γενικοί, που θα πρέπει να δρομολογήσουμε τα επόμενα χρόνια. Το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι ο σύμμαχος της υγιούς επιχειρηματικότητας στη χώρα μας. Και χαιρόμαστε γιατί συνολικά -αν βλέπει κανείς τη μεγάλη εικόνα- βιώνουμε σήμερα μία επενδυτική άνοιξη στην πατρίδα μας που αφορά πολλούς διαφορετικούς τομείς, η οποία είναι και απότοκο του γεγονότος ότι η Ελλάδα μπαίνει πια σε έναν ενάρετο αναπτυξιακό κύκλο. Ακριβώς αυτή την ανάπτυξη θέλουμε να στηρίξουμε με στοχευμένες πολιτικές, οι οποίες όμως -το τονίζω- θα έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα. Και το μετρήσιμο αποτέλεσμα που μας ενδιαφέρει τελικά είναι η βελτίωση των μισθών και η αύξηση των θέσεων απασχόλησης, η μείωση της ανεργίας. Αυτοί είναι οι τελικοί δείκτες οι οποίοι θα κρίνουν και συνολικά την επιτυχία της πολιτικής μας. Καλή δύναμη εύχομαι».

