Εκλογές 2023: Η Βάσια Παναγοπούλου υποψήφια με τον Γιώργο Πατούλη (εικόνες)

Τι αναφέρεται στην ανακοίνωση για την ένταξη της ηθοποιού στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του νυν Περιφερειάρχη Αττικης.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής και επικεφαλής της παράταξης «Νέα Αρχή για την Αττική» Γ. Πατούλης, ανακοίνωσε την συμμετοχή της Βάσιας Παναγοπούλου, ακόμη μιας ηθοποιού ως υποψήφιας Περιφερειακής Συμβούλου Βόρειου Τομέα Αθηνών στην Παράταξη «Νέα Αρχή για την Αττική».

Η κα Παναγοπούλου είναι ηθοποιός, σκηνοθέτης, και μεταφράστρια. Έχει αποφοιτήσει από τη δραματική Σχολή Αθηνών «Γιώργος Θεοδοσιάδης» και από το 2009, είναι καλλιτεχνική διευθύντρια της Θεατρικής Σκηνής «Ανδρέας Βουτσινάς». Για χρόνια υπηρέτησε την τέχνη συμμετέχοντας σε σημαντικές θεατρικές παραστάσεις, αλλά και σε κινηματογραφικές ταινίες καταξιωμένων σκηνοθετών, που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα από το κοινό. Παράλληλα συμμετείχε και σε πολλές τηλεοπτικές παραγωγές, ερμηνεύοντας με επιτυχία κωμικούς αλλά και δραματικούς ρόλους.

Με αφορμή την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της, ο Γ. Πατούλης την καλωσόρισε στην ομάδα της Νέας Αρχής, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι ο πολιτισμός είναι συνυφασμένος με την ευζωία και την ποιότητα ζωής.

«Με ιδιαίτερη χαρά, καλωσορίζω στην Παράταξή μας μια καταξιωμένη ηθοποιό, που εδώ και αρκετά χρόνια διέπρεψε στον καλλιτεχνικό χώρο, μέσα από πολλές και αξέχαστες θεατρικές, κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Οι καλλιτέχνες είναι η απόλυτη έκφραση του πολιτισμού, σε κάθε του εκδοχή, εξελίσσοντας τον ανθρώπινο νου και το πνεύμα. Εμείς ως Περιφέρεια, κινηθήκαμε προς αυτή την κατεύθυνση, επιδεικνύοντας ένα αξιόλογο έργο και σε αυτόν τον τομέα, το οποίο δε σταματάει εδώ. Είναι αδιαμφισβήτο γεγονός επομένως, πως, καλλιτέχνες σαν τη Βάσια, ως πρότυπα για το κοινό, μέσα από τους ρόλους τους, μπορούν να προσφέρουν στον άνθρωπο, όχι μόνο πάνω από μια σκηνή ή ένα κινηματογραφικό πανί, αλλά και με μια ενεργή δράση, μέσα από την ενασχόληση με την Αυτοδιοίκηση. Αυτούς τους ανθρώπους, χαίρομαι πολύ που τους έχουμε μαζί μας. Την καλωσορίζω και πάλι, και της εύχομαι καλή επιτυχία στον κοινό μας αγώνα, με στόχο όλοι μαζί να αλλάξουμε την Αττική μας και να μεταμορφώνεται σε μια Περιφέρεια πρότυπο, σε όλους τους τομείς».

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΒΑΣΙΑ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Η κα. Βασιλική (Βάσια) Παναγοπούλου γεννήθηκε στη Μυτιλήνη της Λέσβου.

Είναι ηθοποιός, σκηνοθέτης, μεταφράστρια και απόφοιτη από τη Δραματική Σχολή Αθηνών «Γιώργος Θεοδοσιάδης».

Είναι μητέρα 3 παιδιών.

Συνεργάστηκε με τους κορυφαίους σκηνοθέτες Μίνω Βολανάκη, Ανδρέα Βουτσινά, Ρούλα Πατεράκη και άλλους στο θέατρο. Παράλληλα έχει σκηνοθετήσει και μεταφράσει πολλά θεατρικά έργα.

Στον κινηματογράφο έπαιξε, μεταξύ άλλων, στις ταινίες “Ο Μελισσοκόμος” και “Το μετέωρο βήμα του πελαργού” του Θεόδωρου Αγγελόπουλου και σε άλλες ταινίες, επίσης πρωταγωνίστησε σε πολλές τηλεοπτικές σειρές.

Από το 2009 είναι καλλιτεχνική διευθύντρια της Θεατρικής Σκηνής «Ανδρέας Βουτσινάς».

Έχει ασχοληθεί πολλά χρόνια με τις θεατρικές επιχειρήσεις και είναι εκλεγμένη Γραμματέας της ΠΕΘ (Πανελλήνια Ένωση Θεάτρου).

Τέλος, υπήρξε κήρυκας Εθελοντισμού για τα Special Olympics Hellas 2011.





