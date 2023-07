Κοινωνία

Φωτιές - Κυριακή: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε 6 Περιφέρειες (χάρτης)

Στο “κόκκινο” για πρώτη φορά αυτό το καλοκαίρι έχει ενταχθεί η μισή Ελλάδα, στον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Κυριακή, 23 Ιουλίου

Για πρώτη φορά αυτό το καλοκαιρι ο χάρτης επικινδυνότητας για πρόκληση πυρκαγιάς έχει το κόκκινο χρώμα, που σημαίνει ακραίο κίνδυνο και μέγιστο βαθμό ετοιμότητας - ουσιαστικά "κατάσταση συναγερμού' όλων των εμπλεκόμενων φορέων και δυνάμεων για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Μάλιστα, στο "κόκκινο" ειναι σχεδόν η μισή Ελλάδα, όπως αναλυτικά αναφέρεται απο την Πολιτική Προστασία:

Αναλυτικά οι περιοχές ανα βαθμό επικινδυνότητας ειναι:

Περιοχές κατηγορίας κινδύνου 5 (Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού)

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Μεσσηνίας)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Ηλείας, ΠΕ Αχαΐας)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Λάρισας, ΠΕ Μαγνησίας)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου)

Περιοχές κατηγορίας κινδύνου 4 (Πολύ Υψηλή)





Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Καρπάθου)

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Πελοποννήσου(ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Κεφαλλονιάς, ΠΕ Ζακύνθου)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Καρδίτσας, ΠΕ Τρικάλων)

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΠΕ Κοζάνης)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Πιερίας, ΠΕ Ημαθίας, ΠΕ Θεσσαλονίκης, ΠΕ Χαλκιδικής, Άγιον Όρος)

Περιοχές κατηγορίας κινδύνου 3 (Υψηλή) Περιοχές των Περιφερειών: Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής-Κεντρικής-Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου.