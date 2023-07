Φωτιές: Το “ευχαριστώ” Μητσοτάκη στον Ερντογάν

Τι αναφέρει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

Δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο στέλνει η Τουρκία στην Ελλάδα, προκειμένου να συνδράμουν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης των μεγάλων πυρκαγιών που έχουν ξεσπάσει στη χώρα τα τελευταία 24ωρα.

Tην απόφαση έλαβε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Το μεσημέρι του Σαββάτου ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησλη του στο twitter ευχαρίστησε τον τούρκο πρόεδρο για τη συνδρομή στη μάχη κατάσβεσης των πυρκαγιών που έχουν ξεσπάσει τα τελευταία εικοσιτετράωρα στη χώρα μας.

Ευχαριστούμε την Τουρκία που έστειλε δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο για να μας βοηθήσουν στον αγώνα μας κατά των δασικών πυρκαγιών» τουίταρε ο πρωθυπουργός, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με την ελληνική και την τουρκική σημαία.

Our gratitude goes out to Turkiye for sending two firefighting planes and one helicopter to assist us in our fight against forest fires. Thank you Turkiye! ????????@RTErdogan