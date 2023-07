Κοινωνία

Missing alert για 17χρονο

Κινητοποίηση των Αρχών για την εξαφάνιση του 17χρονου. Πότε χάθηκαν τα ίχνη του. Μπορείτε να βοηθήσετε;

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση ενός 17χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε ανακοίνωσή του αναφέρει:



"Στις 20/7/23, στις 21:00 η ώρα, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα, ο Μαμπουρέ (Mambureh) (επ.) Ισμαήλ (Ismail) (ον.), 17 ετών, σύμφωνα με τις αρχές, με καταγωγή από τη Γκάμπια.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση τού ανηλίκου σήμερα, 21 Ιουλίου 2023, και προέβη στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανηλίκου, κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Ο Μαμπουρέ (Mambureh) (επ.) Ισμαήλ (Ismail) (ον.), έχει ύψος 1,65 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε. Μιλάει μόνο αγγλικά".

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple

