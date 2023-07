Αθλητικά

Στην ΑΕΚ ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε το μεγάλο deal με τον Μιντάουγκας Κουζμίνσκας. Η ανακοίνωση της "κιτρινόμαυρης" ΚΑΕ.

-

Στην ΑΕΚ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας με τους «κιτρινόμαυρους» να ανακοινώνουν και επίσημα την απόκτησή του.

Ο 33χρονος Λιθουανός φόργουορντ, που αγωνίστηκε με τη φανέλα του Ολυμπιακού το 2019, πέρυσι ήταν μέλος της τουρκικής Καρσίγιακα με την οποία είχε μέσο όρο 13.9 πόντους, 5.2 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ αναφέρει τα εξής:

«Η ΑΕΚ BC βρίσκεται στην ευχάριστη θέση ν’ ανακοινώσει την απόκτηση του Μιντάουγκας Κουζμίνσκας (Mindaugas Kuzminskas, 33 χρ., 2μ.05)

Ο διεθνής Λιθουανός φόργουορντ υπέγραψε συμβόλαιο έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2023-2024

Ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας γεννήθηκε στο Βίλνιους της Λιθουανίας, στις 19 Οκτωβρίου του 1989 και είναι ενεργό μέλος της Εθνικής Λιθουανίας, με την οποία έχει κατακτήσει δύο ασημένια μετάλλια σε Eurobasket (2013, 2015).

Ξεκίνησε την καριέρα του το 2006, με τη Σακαλάι, ενώ την επόμενη χρονιά αγωνίστηκε στην Πέρλας. Για μια διετία φόρεσε τη φανέλα της Σιαουλάι και με τις εμφανίσεις του κέρδισε το «διαβατήριο» για το ρόστερ της Ζαλγκίρις Κάουνας, το 2010.

Στο Κάουνας, ο Κουζμίνσκας κατέκτησε δύο πρωταθλήματα (2012,2013), ένα κύπελλο (2011) και ένα κύπελλο BBL (2011), έχοντας βασικό ρόλο (11.8 πόντους, 4.5 ριμπάουντ, 1.2 ασίστ), ενώ αναδείχθηκε και πολυτιμότερος παίκτης των τελικών του πρωταθλήματος (2013).

Η παραγωγική του σεζόν τον έστειλε στην Ισπανία και την Ουνικάχα Μάλαγα (10.4 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1.1 ασίστ), όπου και συνεργάστηκε με τον Ζόαν Πλάθα για μία τριετία (2013-2016), αγωνιζόμενος κατά μέσο όρο σε 34 ματς.

Το καλοκαίρι του 2016 πήρε την απόφαση να μετακομίσει στο ΝΒΑ, όπου και υπέγραψε συμβόλαιο με τους Νιου Γιορκ Νικς (6.3 πόντους, 1.9 ριμπάουντ, 1 ασίστ).

Τον Ιανουάριο του 2018 επέστρεψε στην Ευρώπη και την Ολίμπια Μιλάνο (9.3 πόντους, 3.4 ριμπάουντ, 0.7 ασίστ), στην οποία έμεινε μέχρι και το καλοκαίρι του 2019, κατακτώντας ένα πρωτάθλημα και ένα σούπερ καπ.

Έπειτα, είχε ένα μικρό πέρασμα από τον Ολυμπιακό και τον Νοέμβριο του 2019 υπέγραψε στην Λοκομοτίβ Κουμπάν (14.2 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), όπου και έμεινε μέχρι το 2021.

Παρέμεινε κάτοικος Ρωσίας, αλλά για λογαριασμό της Ζενίτ, πλέον, και την περασμένη σεζόν φόρεσε τη φανέλα της τουρκικής Καρσίγιακα (13.9 πόντους, 5.2 ριμπάουντ, 1.2 ασίστ)».