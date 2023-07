Πολιτική

Φωτιά: Στην Ρόδο κυβερνητικό κλιμάκιο

Μάχη με τις φλόγες για 5η μέρα στην Ρόδο. Στο νησί βρίσκεται ήδη ο υφ.Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Παππάς.

Στη Ρόδο μεταβαίνει κυβερνητικό κλιμάκιο, όπως ενημέρωσε το Μέγαρο Μαξίμου κι ενώ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η μεγάλη φωτιά.

Το κυβερνητικό κλιμάκιο μεταβαίνει με τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και Διευθυντή Γραφείου Πρωθυπουργού Γιάννη Μπρατάκο, τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιο για την Κρατική Αρωγή Χρήστο Τριαντόπουλο και την Υφυπουργό Τουρισμού Έλενα Ράπτη.

Στο νησί βρίσκεται ήδη ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Παππάς.

Νωρίτερα, στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη Συντονιστικό για την πυρκαγιά στην Ρόδο μετέβη ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης..

Στο Συντονιστικό που διεξήχθη στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας συμμετείχε το ΥΠΕΝ/Μονάδας διαχείρισης Κρίσεων, το υπουργείο Τουρισμού, ΕΚΑΒ, ΓΕΕΘΑ, Σώματα Ασφαλείας.

Επικοινωνία Φάμελλου με Κικίλια

Με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κικίλια, επικοινώνησε ο Σωκράτης Φάμελλος προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη της πυρκαγιάς στην Ρόδο και τις επιχειρήσεις διάσωσης, εκκένωσης κοινοτήτων και τουριστικών μονάδων και πυρόσβεσης, καθώς και για τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις που επιχειρούν.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος της Κ.Ο. του κόμματος εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την εξέλιξη και ζήτησε να μεταφερθεί η στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σε όσους επιχειρούν στα μέτωπα της πυρκαγιάς και στην διάσωση πολιτών, κατοίκων και τουριστών. Δήλωσε δε ότι αυτό που προέχει είναι η ασφάλεια των πολιτών και των στελεχών της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας, καθώς και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών και των επιχειρήσεων.

