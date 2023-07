Κόσμος

Ιταλία: Μετά τον καύσωνα... ανεμοστρόβικοι, χαλάζι και καταιγίδες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά τα 46αρια η Ιταλία δοκιμάζεται. Απίστευτες εικόνες στην Ιταλία από την υπερκυτταρική καταιγίδα.

-

(εικόνα αρχείου)

Μετά από τις περιφέρειες του Βένετο και της Λομβαρδίας, νέα μεγάλη χαλαζόπτωση, με τεράστιους κόκκους, σημειώθηκε σήμερα αργά το απόγευμα στις ευρύτερες περιοχές της Ραβένα και της Φεράρα. Παράλληλα, στις περιοχές αυτές της περιφέρειας Εμίλια Ρομάνια, συνεχίζει να πνέει σφοδρός άνεμος.

Η, Ραβένα χτυπήθηκε και από ανεμοστρόβιλο όπως είχε συμβεί χθες στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου. Τα δέντρα που έπεσαν και έκλεισαν τους δρόμους, είναι αμέτρητα. Κορμός δέντρου έπεσε και σε κήπο παιδικού σταθμού ο οποίος, ευτυχώς, σήμερα ήταν άδειος. Στην περιοχή της Φεράρα η χαλαζόπτωση και ο άνεμος προκάλεσαν ζημιές σε πολλά ΙΧ αυτοκίνητα, σε παράθυρα και σε στέγες σπιτιών.

Στην δε περιφέρεια Μάρκε της κεντρικής Ιταλίας, σε γνωστές παραλίες, δημιουργήθηκαν ξαφνικά πολύ ψηλά κύματα και το νερό έφτασε μέχρι τα εστιατόρια των οργανωμένων πλαζ. Ντόπιοι και τουρίστες που βρίσκονταν στην Φαλκονάρα, στο Πέζαρο και στην Σενιγκάλια, απομακρύνθηκαν αμέσως από τις ξαπλώστρες τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στη Ρόδο: Άλογα τρέχουν να σωθούν από τις φλόγες (εικόνες)

Σεισμός στο Αντίρριο

Ρόδος: Ανεξέλεγκτη η φωτιά - Συγκλονιστικές εικόνες από τον απεγκλωβισμό των τουριστών (βίντεο)