Αθλητικά

Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης: Φιλική νίκη των Αρκάδων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ντεμπούτο με γκολ για τον Μάντζη στη νίκη του Αστέρα με 2-1 επί του Παναιτωλικού

-

Με το... δεξί μπήκε ο Αστέρας Τρίπολης στη νέα σεζόν, καθώς επικράτησε με 2-1 του Παναιτωλικού στο πρώτο του φιλικό στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για το πρωτάθλημα της περιόδου 2023/2024.

Η ομάδα του Αγρινίου μπήκε καλύτερα στο ματς και είχε δοκάρι σε κεφαλιά του Ντουάρτε, με τους Αρκάδες να χάνουν διπλή ευκαιρία με τους Αλάγκμπε και Σίτο να μη μπορούν να νικήσουν τον Καπίνο.

Στο δεύτερο μέρος ο Μίλαν Ράσταβατς άλλαξε την ενδεκάδα και στο 55ο λεπτό ο Αστέρας έκανε το 1-0. Ο Τορεχόν έκανε το λάθος και ο Μπαρτόλο άνοιξε το σκορ. Δέκα ελεπτρά αργότερα, όμως, ο Μπελεβώνης ισοφάρισε σε 1-1 με ωραίο σουτ.

Τη νίκη στην πελοποννησιακή ομάδα χάρισε στο 76ο λεπτό ο Μάντζης, ο οποίος στο ντεμπούτο του νίκησε από κοντά τον γκολκίπερ του Παναιτωλικού για το τελικό 2-1.

Η ενδεκάδα του Παναιτωλικού: Καπίνο (46’ Γκρατερόλ), Λιάβας (58’ Κοντούρης), Τορεχόν (58’ Στάγιτς), Μπ. Ντουάρτε, Μαλής, Τσιγγάρας (77’ Σκιαδάς), Ξενιτίδης (58’ Μλάντεν), Μπουζούκης (46’ Μπελεβώνης), Χουάνπι (46’ Φρ. Ντουάρτε), Ντίας (46’ Χατζηθεοδωρίδης), Πέδρο (58’ Βοΐλης).

Η ενδεκάδα του Αστέρα Τρίπολης: Σγουρής, Καρμόνα, Αλβαρες, Ζουκάνοβιτς, Γ. Χριστόπουλος, Μουνάφο, Αλάγκμπε, Κρέσπι, Σίτο, Ζουγλής, Κωστέας.

Επαιξαν και οι Παπαδόπουλος, Γκαρθία, Χουχούμης, Ηλ. Χριστόπουλος, Ατιένθα, Γκρόζντανιτς, Καστάνιο, Βαλιέντε, Εμπόχ, Μπερτόλιο, Μπαρτόλο, Καλτσάς, Μάντζης.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στη Ρόδο: Άλογα τρέχουν να σωθούν από τις φλόγες (εικόνες)

Σεισμός στο Αντίρριο

Ρόδος: Ανεξέλεγκτη η φωτιά - Συγκλονιστικές εικόνες από τον απεγκλωβισμό των τουριστών (βίντεο)