Φωτιά στην Ρόδο - Καταγγελία: Το ΚΤΕΛ έκοβε εισιτήρια την ώρα της εκκένωσης (εικόνες)

Αίσθηση προκαλεί η ανάρτηση που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Την ώρα που η Ρόδος δοκιμάζεται για έκτη μέρα από τις φωτιές, μία σοβαρή καταγγελία είδε το φως της δημοσιότητας αναφορικά με τις συνθήκες που έγινε η εκκένωση συγκεκριμένων περιοχών, έπειτα κι από μήνυμα του 112.

Συγκεκριμένα, τον γύρο του διαδικτύου έχει κάνει η εικόνα, όπου φαίνεται πως κόπηκαν εισιτήρια στο ΚΤΕΛ, την ώρα που ο κόσμος έπρεπε να απομακρυνθεί με ασφάλεια.

Αφήνω αυτό εδώ…. Σε ώρα εκκένωσης κόβονται εισιτήρια!!!!!!!!!!!!!!!! #Ροδος pic.twitter.com/e6VLTgf9e3

— Angelos Patsis (@plaka_exei) July 22, 2023





