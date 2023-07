Κοινωνία

Καύσωνας - Δευτέρα: Μελτέμι με μικρή πτώση θερμοκρασίας

Σε πολλές περιοχές οι μέγιστες τιμές του υδράργυρου θα μείνουν πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για τον καύσωνα “Cleon”, για την Δευτέρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά έως 6 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία προβλέπεται να υποχωρήσει κατά 2 με 5 βαθμούς Κελσίου, με τη μεγαλύτερη πτώση να παρατηρείται στην ανατολική χώρα και τη μικρότερη στη δυτική. Οι μέγιστες τιμές του υδράργυρου θα φθάσουν στα ηπειρωτικά τους 38 με 40 και κατά τόπους στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιονίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη θα φθάσουν τους 37 με 39 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί, 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 39-40 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα ανατολικά και βόρεια τμήματα, η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη).

Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36-37 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια αναμένεται αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, στα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 39-40 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα ανατολικά η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη).

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγης πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 21 έως 36-37 βαθμούς Κελσίου και πιθανώς κατά τόπους στην κεντρική Μακεδονία έως 38 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 39 βαθμούς Κελσίου και κατά τόπους στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο έως 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί, 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 39-40 βαθμούς Κελσίου και κατά τόπους στην κεντρική Στερεά και στην ανατολική Πελοπόννησο έως 41 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένεται αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 5 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου, στην νότια Κρήτη έως 38-39 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένεται αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στα Δωδεκάνησα έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη

Για την Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί στα δυτικά, 3 έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν στα ηπειρωτικά τους 42 με 44, στα νησιά του Ιονίου τους 39 με 41, στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 38 με 40 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.

