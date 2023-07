Τοπικά Νέα

Φαράγι - Αγία Ρουμέλη: αγνοούνται Ελληνοαμερικανοί περιπατητές

Μεγάλη κινητοποίηση για τον εντοπισμό των περιπατητών. Που και πως χάθηκαν τα ίχνη τους.

Μεγάλη επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα της Κυριακής (23.07.2023) για τον εντοπισμό δύο νεαρών ανδρών στα Χανιά.

Σύμφωνα με το cretapost.gr, όλα συνέβησαν όταν οι δύο νεαροί Ελληνοαμερικάνοι πήγαν να διασχίσουν φαράγγι στην Αγία Ρουμέλη, στα Χανιά, με αποτέλεσμα να χάσουν τον προσανατολισμό τους.

Τα ίχνη τους χάθηκαν ενώ κινητοποιήθηκε μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ και συγκεκριμένα 11 άτομα από τον ΠΚ Ανώπολης και την 3η ΕΜΑΚ.

Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούσαν να εντοπίσουν τα ίχνη των δύο νεαρών ανδρών χωρίς αποτέλεσμα ενώ συνεχίζονται με αμείωτο ενδιαφέρον οι έρευνες.

