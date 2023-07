Αθλητικά

Οπαδική βία - Αγρίνιο: Επίθεση σε 27χρονο

Τι κατήγγειλε ο άνδρας για την επίθεση που δέχθηκε από ομάδα πέντε ατόμων.

Ακόμη ένα επεισόδιο οπαδικής βίας συνέβη το βράδυ της Παρασκευής στο Αγρίνιο.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στην Ασφάλεια ένας 27χρονος, την ώρα που περπατούσε φορώντας τη μπλούζα συνδέσμου ποδοσφαιρικού συλλόγου, τον πλησίασαν ξαφνικά πέντε άγνωστοί του νεαροί οι οποίοι του επιτέθηκαν, τον έριξαν στο έδαφος και άρχισαν να τον χτυπούν με χέρια και με πόδια σε όλο του το σώμα.

Ο 27χρονος κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια των πέντε δραστών, οι οποίοι τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση και δεν εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς που ξεκίνησαν αναζητήσεις.

Η Ασφάλεια Αγρινίου σχημάτισε δικογραφία για σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί αθλητισμού σε βάρος αγνώστων και η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

