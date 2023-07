Κοινωνία

Φωτιά στην Ρόδο: Τρία μέτωπα απειλούν σπίτια και ξενοδοχεία (εικόνες)

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η φωτιά στην Ρόδο. Τιτάνια η προσπάθεια των δυνάμεων πυρόσβεσης. Σε εξέλιξη η μεγαλύτερη επιχείρηση εκκένωσης περιοχών από χιλιάδες τουρίστες.

Σε εξέλιξη είναι στη Ρόδο επιχειρήσεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που επικεντρώνονται σε τρία ενεργά μέτωπα.

Συγκεκριμένα, στο μέτωπο στο Κιοτάρι και νοτιοδυτικά προς Γεννάδι επιχειρούν επίγειες δυνάμεις ενώ γίνονται χωματουργικές εργασίες για να μην περάσει το ρέμα. Από αέρος επιχειρούν 3 «τράκτορες», ένα Mi-8, 2 Chinook και ένα συντονιστικό ΒΚ-117, επιπρόσθετα στα Λάερμα επιχειρεί ένα ελικόπτερο S-64.

Στο μέτωπο από Απόλλωνα προς Προφήτη Ηλία υπάρχουν συνεχείς αναζωπυρώσεις και γίνεται προσπάθεια να μην επεκταθεί βορειότερα προς το πυκνό δάσος.

Στο μέτωπο ανατολικά της τεχνητής λίμνης Γαδουρα, γίνεται προσπάθεια να μην επεκταθεί η φωτιά προς Κάλαθο.

Αναφορικά με τις επιχειρήσεις εκκένωσης, απεγκλωβισμού και φιλοξενίας πολιτών που γίνονται στο νησί της Ρόδου, προτεραιότητα της Πολιτείας είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Χθες διακομίστηκαν από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Ρόδου έξι άτομα με ελαφρά αναπνευστικά προβλήματα τα οποία, όμως, έλαβαν αμέσως εξιτήριο.

Εξασφαλίστηκαν χώροι για την προσωρινή φιλοξενία χιλιάδων κατοίκων και επισκεπτών που απομακρύνθηκαν από τις εστίες ή τα καταλύματά τους, σε ξενοδοχεία, συνεδριακά κέντρο, γυμναστήρια, σχολεία και δημόσιους/ δημοτικούς χώρους.

Παράλληλα υπήρξε μέριμνα για την παροχή τροφής, νερού και παρακολούθησης από γιατρό στους χώρους φιλοξενίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι υπεύθυνοι guest relations ξενοδοχείων θα πάνε στους χώρους φιλοξενίας (για όσους είναι σε ξενοδοχεία θα το φροντίσουν οι ξενοδόχοι) ώστε οι επισκέπτες που το επιθυμούν να έρθουν σε επικοινωνία με tour operators και παράλληλα να υπάρχει καλύτερη εικόνα πού έχει βρει προσωρινή στέγη ο καθένας. Θα δράσουν ως σύνδεσμοι δηλαδή. Στα σχολεία αυτή τη ευθύνη θα την αναλάβουν οι διευθυντές.

Παράλληλα σε συνεργασία με το ΥΠΕΞ και πρεσβείες θα λειτουργήσει σήμερα hotspot στο αεροδρόμιο Ρόδου, ώστε επισκέπτες που έχασαν ή δεν πήραν μαζί τους τα ταξιδιωτικά έγγραφά τους κατά τις εκκενώσεις να μπορούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους χωρίς δυσκολία.

Ο Υπουργός Εξωτερικων βρέθηκε το πρωί της Κυριακής στην Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, όπου έδωσε οδηγίες στους Ακολούθους Υπηρεσίας για τον περαιτέρω χειρισμό της κατάστασης.

Σχετικά με την φωτιά στα Λάερμα διαψεύδεται ότι έχουν «καεί ολοσχερώς» καθώς από τον έλεγχο της Πυροσβεστικής προέκυψε ότι το χωριό εσωτερικά είναι ανέπαφο και μόνο περιμετρικά έχουν καεί 1-2 εγκαταλελειμμένες αποθήκες.

Συνολικά στην πυρκαγιά της Ρόδου επιχειρούν 16 ομάδες πεζοπόρων, 266 πυροσβέστες, 49 υδροφόρα οχήματα, ενώ σε λίγη ώρα φθάνουν στο νησί 10 οχήματα με 60 άτομα και άλλα 5 οχήματα θα φτάσουν απόγευμα.

Τέλος, από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν 5 ελικοπτερα και 10 αεροσκάφη (7 ελληνικά, 1 κροατικό και 2 τουρκικά).

