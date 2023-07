Υγεία - Περιβάλλον

Τρίκαλα: αράχνη “μαύρη χήρα” δάγκωσε άνδρα

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του άνδρα μετά το δάγκωμα της "μαύρης χήρας".

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής στο Νοσοκομείο Τρικάλων όταν μεταφέρθηκε άντραw με συμπτώματα από τσίμπημα αράχνης, της αποκαλουμένης “μαύρης χήρας”.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr ο άντρας, Αλβανικής καταγωγής, φέρεται να εκτελούσε εργασίες σε εξωτερικό χώρο. Η υγεία του έχει σταθεροποιηθεί, ωστόσο αναμένεται αντίδοτο από Αθήνα ή Θεσσαλονίκη.

Η «μαύρη χήρα» συναντάται σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και της Μεσογείου γενικότερα, με τις επιθέσεις της, πάντως να είναι σχετικά σπάνιες. Το τσίμπημά της θα μπορούσε να είναι και θανατηφόρο σε πιο ευπαθείς ομάδες, μικρά παιδιά και αλλεργικά άτομα.

