Πυρκαγιά στην Μάνδρα: "μάχη" με τις αναζωπυρώσεις

Ποια είναι η εικόνα από την πυρκαγιά στην Δυτική Αττική. Σε "κόκκινο συναγερμό" οι Αρχές λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

Η πυρκαγιά στην Μάνδρα είναι υπο έλεγχο, όμως αναζωπυρώσεις συνεχίζουν να ανησυχούν τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Πιο συγκεκριμένα, άμεσα ελέγθηκε η αναζωπύρωση στη θέση Καραούλι, από επίγειες δυνάμεις και δύο ελικόπτερα που έσπευσαν στο σημείο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμη μία αναζωπύρωση υπάρχει στην περιοψή της Γοργουπηκόου, χωρίς να αναφέρεται κάτι ανησυχητικό για νέο μέτωπο.

Σημειώνεται ότι σήμερα είναι ιδιαίτερα αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς στη χώρα, ενώ ο μισός χάρτης είναι στο «κόκκινο».

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για πρώτη φορά ο βαθμός επικινδυνότητας είναι στο 5 για την Αττική και άλλες 12 περιοχές. Ανάμεσα σε αυτές τις περιοχές είναι και η Ρόδος, όπου εξακολουθεί να μαίνεται το πύρινο μέτωπο.

