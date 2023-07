Κοινωνία

Θεσσαλονίκη - Φωτιά σε πολυκατοικία: Εγκλωβίστηκαν ένοικοι (βίντεο)

Χρειάστηκε η συνδρομή και διασωστών του ΕΚΑΒ. Άμεση ήταν η ανταπόκριση πυροσβεστών και αστυνομικών για την ασφαλή απομάκρυνση των ενοίκων.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυραικής, σε πολυκατοικία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι το κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ενημερώθηκε για φωτιά σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Παλαιών Πατρών Γερμανού και Αλεξάνδρου Σβώλου. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι η φωτιά ξεκίνησε από ρολόγια της ΔΕΗ.

Επί τόπου, μετέβησαν άμεσα 14 πυροσβέστες με 5 υδροφόρα οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία ευτυχώς δεν είχε επεκταθεί.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. βρέθηκαν επί τόιπου, προκειμένου να βοηθήσουν στον απεγκλωβισμό ενοίκων της πολυκατοικίας.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως λόγω των καπνών που “έπνιξαν” την πολυκατοικία, μία ηλικιωμένη γυναίκα αντιμετώπισε αναπνευστικά θέματα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέβη στο σημείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

