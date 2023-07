Πολιτική

Φωτιά στην Ρόδο - ΣΥΡΙΖΑ: κατέρρευσαν οι μεγαλοστομίες για το επιτελικό κράτος

Ολομέτωπη επίθεση στην Κυβέρνηση από την Κουμουνδούρου, με αφορμή όσα διαδραματίζονται στο “νησί των ιπποτών”

Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, σχετικά με την φωτιά στην Ρόδο και τις εξελίξεις στο νησί σχετικά με τους τουρίστες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα ξενοδοχεία τους, αναφέρεται:

«Η Ρόδος φλέγεται για έκτη ημέρα. Εικόνες καταστροφής που μας συγκλονίζουν όλους. Οι μεγαλοστομίες περί ετοιμότητας του δήθεν επιτελικού κράτους έχουν ήδη καταρρεύσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία έχει εκφράσει την στήριξη του σε όσους δοκιμάζονται και δίνουν τη μάχη στα μέτωπα της πυρκαγιάς και την ανησυχία του για την εξέλιξή τους. Αυτή είναι η ώρα της μεγάλης μάχης για την ασφάλεια των ανθρώπων και την πυρόσβεση. Για να προστατευτεί και το μοναδικό φυσικό κεφάλαιο της Ρόδου. Πρέπει να διατεθούν οργανωμένα όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις και να υπάρξει αποτελεσματικός συντονισμός από την πολιτεία.

Μέσα στην μεγάλη φυσική καταστροφή αναδεικνύεται το μεγάλο πρόβλημα της φιλοξενίας, μετακίνησης, διατροφής και υγειονομικής περίθαλψης των πυρόπληκτων, κατοίκων και τουριστών. Είναι αναγκαίο να στηθεί άμεσα με συνεργασία της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης και της τοπικής κοινωνίας ένας μηχανισμός αλληλεγγύης με κεντρικό συντονισμό, καταγραφή και δικτύωση για τους άστεγους και τους εκτοπισμένους κατοίκους και τουρίστες. Να βρεθούν διαθέσιμα δωμάτια για την φιλοξενία τους, σε τουριστικά καταλύματα ή σε κατοικίες, μέσα για την ασφαλή μεταφορά τους, είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης και εθελοντές. Να οργανωθεί αποτελεσματικά ο εθελοντισμός και η προσφορά επαγγελματιών και επιχειρήσεων. Να μην μείνει κανείς μόνος και αβοήθητος»?.

Σε δήλωση της Έφης Αχτσιόγλου, υποψήφιας Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρεται «Η ενημέρωση και οι εικόνες από τη Ρόδο παραπέμπουν σε μια πρωτοφανή καταστροφή. Είναι μια καταστροφή εν εξελίξει που απαιτεί τον μέγιστο συντονισμό και επιχειρησιακή επάρκεια. Η διάρκεια και η έκταση της καταστροφής φανερώνουν ότι η κυβέρνηση δεν είχε προετοιμάσει κατάλληλα, παρά τις διαβεβαιώσεις του κ. Μητσοτάκη, τον κρατικό μηχανισμό για τις πυρκαγιές. Ούτε σε επίπεδο πρόληψης, ούτε σε επίπεδο σχεδιασμού και συντονισμού, ούτε σε επίπεδο μέσων και προσωπικού. Κάθε στιγμή που περνάει οφείλουμε όλοι να κατανοήσουμε το προφανές: η πολιτική αντιμετώπισης των κρίσεων δεν είναι υπόθεση επικοινωνιακών τεχνασμάτων. Απαιτεί σχέδιο και βαθιές τομές. Για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, για την πρόληψη, για την αλλαγή ενός παραγωγικού μοντέλου που υποτιμά την αξία της φύσης στο όνομα του εύκολου κέρδους».

