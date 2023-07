Φωτιές: Το “ευχαριστώ” του Μητσοτάκη στην Αίγυπτο για την βοήθεια

Η Αίγυπτος έχει στείλει τρία πυροσβεστικά ελικόπτερα που μάχονται στις πυρκαγιές

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο Twitter ευχαριστεί την Αίγυπτο για τη βοήθειά της στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών στην Ελλάδα.

I want to express our gratitude to Egypt for sending 3 firefighting helicopters to reinforce our efforts in the fight against forest fires. Thank you Egypt! ????????@AlsisiOfficial