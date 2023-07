Κοινωνία

Φωτιές σε Ρόδο, Αίγιο, Κάρυστο: Αναζωπυρώσεις, εκκενώσεις και μάχη με τις φλόγες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πυροσβέστης τραυματίστηκε στην Κέρκυρα. Δύσκολη νύχτα αναμένεται η αποψινή σε πολλά μέτωπα της χώρας.

-

Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής στα πύρινα μέτωπα που μαίνονται σε όλη τη χώρα.

Σήμερα, εκδηλώθηκαν 64 νέες δασικές πυρκαγιές με τις πυροσβεστικές δυνάμεις σε όλη την επικράτεια να διαχειρίζονται συνολικά 82 δασικές πυρκαγιές, όπως ανέφερε σε έκτακτη ενημέρωση, ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, πύραρχος, Βασίλης Βαθρακογιάννης. Ταυτόχρονα, όπως είπε, το τελευταίο εικοσιτετράωρο αντιμετωπίστηκαν 345 περιστατικά που αφορούσαν πυρκαγιές και διασώσεις σε αστικές περιοχές της χώρας.

Η πυρκαγιά που εξακολουθεί να απασχολεί μεγάλο αριθμό πυροσβεστικών δυνάμεων είναι αυτή της Ρόδου, όπως τόνισε ο κ. Βαθρακογιάννης. Εκεί επιχειρούν 266 πυροσβέστες με 16 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 55 οχήματα και από αέρος περιοδικά επιχειρούν 10 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. «Σε αυτή τη μάχη είναι δίπλα μας όλοι οι συναρμόδιοι φορείς. Δυνάμεις του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, δυνάμεις που έχουν διατεθεί μέσω διμερών συμφωνιών. Από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής 'Αμυνας έχουν διαθέτει πεζοπόρα τμήματα και εναέρια μέσα. Επίσης μέσα έχουν διατεθεί από την τοπική αυτοδιοίκηση, από τις πολυάριθμες εθελοντικές ομάδες που μας διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό αλλά και υδροφόρες και χωματουργικά μηχανήματα», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον κ. Βαθρακογιάννη, σχεδόν σε όλες τις ανοιχτές πυρκαγιές δεν έλειψαν και σήμερα οι αναζωπυρώσεις.

Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως είπε, δημιούργησαν μεγάλο μέτωπο που έφτασε κοντά σε οικισμούς όπως αυτή που εκδηλώθηκε ο μεσημέρι πολύ κοντά στο Ασκληπιείο Ρόδου.

Αναφορικά με τον Πλατανιστό Καρύστου, είπε ότι, σήμερα το μεσημέρι εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα 3 διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς εκ των οποίων η μία εστία έχει ελεγχθεί και οι άλλες 2 είναι σε εξέλιξη ενώ επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και από αέρος 6 αεροσκάφη.

«Στην Κάρυστο η πυρκαγιά έχει λάβει διαστάσεις», υπογράμμισε και προσέθεσε ότι για αυτό το λόγο εκδόθηκε μήνυμα από το 112 και αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η εκκένωση των οικισμών Λιβάδι, Ποτάμι, Περναράκι, Πλατανιστός με κατεύθυνση προς Κάρυστο.

«Παρά τις αντίξοες συνθήκες, ισχυρές δυνάμεις επίγειες και εναέριες συνεχίζουν να επιχειρούν σε πολλές πυρκαγιές. Στην Υλίκη Θήβας, στο Μετόχι Επιδαύρου, στο Δερβενάκι Αχαΐας, στον Αστακό Μεσολογγίου, και στην Αμυγδαλιά Βόλου. Τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Οι συνθήκες παραμένουν ακραίες . Απευθύνουμε έκκληση προς τους πολίτες που εκκενώνουν οικισμούς. Για τη δική σας ασφάλεια σε περίπτωση που επιθυμείτε την επιστροφή στο χώρο κατοικίας ή διαμονής θα πρέπει υποχρεωτικά να ενημερώνεστε από τις αρμόδιες αρχές. Όλες οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού», επισήμανε ο κ. Βαθρακογιάννης.

Μεγάλες αναζωπυρώσεις και στα τρία μέτωπα της πυρκαγιάς στη Ρόδο

Ανεξέλεγκτη μαίνεται η φωτιά στα μέτωπα της Ρόδου και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις η νύκτα θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Η μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς συνεχίζεται αμείωτη από νωρίς το πρωί από τα πυροσβεστικά αεροπλάνα αλλά και από ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστών και πολυμελείς ομάδες εθελοντών που βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στην γραμμή της μάχης.

Μέχρι τώρα παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται η κατάσταση στα τρία μέτωπα της φωτιάς είναι εκτός ελέγχου ενώ τεράστια είναι η καταστροφή στο οικοσύστημα του νησιού.

Τα τρία μέτωπα που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι στην περιοχή Ασκληπειού -Κιοτταρίου, στην περιοχή Απολλώνων και στην περιοχή των Λαέρμων και δίνεται μάχη από αέρος και εδάφους για τον περιορισμό τους. Η προσπάθεια και σήμερα δυσκολεύεται από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν και το δύσβατο της περιοχής.

Η μάχη σύμφωνα και με εκτιμήσεις αρμοδίων θα διαρκέσει και τις επόμενες μέρες αφού αναμένεται ότι θα υπάρχουν αρκετές αναζωπυρώσεις.

Όπως είναι γνωστό λόγω της εξέλιξης, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της πυρκαγιάς που εξακολουθεί να μαίνεται στο νησί της Ρόδου κηρύχθηκε με απόφαση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας η δημοτική ενότητα της Νότιας Ρόδου.

Φωτιά στην Κέρκυρα: Μήνυμα του 112 για εκκένωση 5 οικισμών

Φωτιά ξέσπασε πριν λίγη ώρα και στην βόρεια Κέρκυρα στην περιοχή Λούτσες.

Ήδη δόθηκε 112 για εκκένωση από τους οικισμούς Πόρτες, Μεγκουλα, Σημιές, Παλιά Περιθεια και Σάγκα προς Κασσιόπη.

Όπως μεταδίδει το Corfu tv, στο σημείο βρίσκονται πυροσβέστες αλλά και η πολιτική προστασία του Δήμου της Βόρειας Κερκυρας.

Όλες οι προσπάθειες των ανδρών της Πυροσβεστικής είναι να την θέσουν υπό έλεγχο αν και οι δυο εστίες σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες φαίνεται να έχουν ξεφύγει καίγοντας δεντρα και χόρτα στην παλιά Περίθεια.

Τους οικισμούς Σάντα και Μέγκουλα πλησιάζει το πύρινο μέτωπο το βράδυ της Κυριακής, που καίει από το απόγευμα στη βόρεια Κέρκυρα. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της πολιτικής προστασίας του δήμου της Βόρειας Κέρκυρας, κάτοικοι και εθελοντές, δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο την πύρινη λαίλαπα η οποία καίει σε μέτωπο χιλιομέτρων.

Κάτοικοι και τουρίστες οποίοι έχουν εγκαταλείψει την περιοχή, ακολουθώντας τις οδηγίες του μηνύματος 112, έφθασαν στο παραλιακό χωριό Κασσιόπη.

Ο δήμαρχος της Βόρειας Κέρκυρας Γιώργος Μαχειμάρης, ο οποίος βρίσκεται στον οικισμό Μέγκουλας, μιλώντας στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ανέφερε ότι «είναι μια δύσκολη κατάσταση και η φωτιά στον οικισμό Μέγκουλα έχει φθάσει στα πρώτα σπίτια. Μαζί με την Πολιτική Προστασία και τους κατοίκους οι οποίοι αρνούνται να φύγουν από τα σπίτια τους επειδή θέλουν να προστατεύσουν τις περιουσίες του, οι πυροσβέστες και οι αστυνομικοί δίνουν μάχη να ανακόψουν το μέτωπο της φωτιάς».

Πυροσβέστης είχε λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (23/7) στην Παλιά Περίθεια στην Κέρκυρα.

Πηγή εικόνας: rodiaki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Ρόδο - Βρετανία: Ταξιδιωτική οδηγία για το νησί

Φωτιά στην Ρόδο: Τρία μέτωπα απειλούν σπίτια και ξενοδοχεία (εικόνες)

Φωτιές: Το “ευχαριστώ” του Μητσοτάκη στην Αίγυπτο για την βοήθεια