Formula 1: ο Φερστάπεν ασταμάτητος και στο GP Ουγγαρίας

Ασταμάτητος είναι ο Ολλανδός πιλότος και στο GP της Ουγγαρίας.

Ο... ηγέτης της Φόρμουλα 1, Μαξ Φερστάπεν, ήταν ο νικητής του Grand Prix της Ουγγαρίας και μάλιστα με μεγάλη διαφορά σήμερα (23/7), καθώς η ομάδα του, "Red Bull", έγραψε ιστορία με την 12η συνεχόμενη νίκη (ρεκόρ). Ο Λάντο Νόρις της McLaren ήταν δεύτερος για δεύτερη συνεχόμενη κούρσα, 33,7 δευτερόλεπτα πίσω από τον Ολλανδό, με τον «ομόσταυλο» του Φερστάπεν, Σέρχιο Πέρεθ, να τερματίζει τρίτος. Με τις 12 διαδοχικές νίκες, απολογισμό που περιλαμβάνει και τον τελευταίο αγώνα της περασμένης σεζόν στο Άμπου Ντάμπι, η "Red Bull" κατάφερε να ξεπεράσει τις 11 συνεχόμενες της McLaren από το 1988 που κατέγραψαν οι σπουδαίοι Άλεν Προστ και Αϊρτον Σένα.

Αναλυτικά η τελική κατάταξη και οι βαθμολογίες:

1. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 1 ώρα 22.234

2. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) + 33.731

3. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) + 37.603

4. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) + 39.134

5. Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren) + 62.572

6. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) + 65.825

7. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) + 70.317

8. Κάρλος Σάινθ Τζ. (Ισπανία/Ferrari) + 71.073

9. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Aston Martin) + 75.709

10. Λανς Στρολ (Καναδάς/Aston Martin) + 1 γύρος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

1. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 281

2. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) 171

3. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Aston Martin) 139

4. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) 133

5. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) 90

6. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari) 87

7. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) 80

8. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 60

9. Λανς Στρολ (Καναδάς/Aston Martin) 45

10. Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Alpine) 31

11. Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren) 27

12. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/Alpine) 16

13. Αλεξάντερ Αλμπον (Ταϊλάνδη/Williams) 11

14. Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία/Haas) 9

15. Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Alfa Romeo) 5

16. Γκουανγιού Ζου (Κίνα/Alfa Romeo) 4

17. Γιούκι Τσουνόντα (Ιαπωνία/AlphaTauri) 2

18. Κέβιν Μάγκνουσεν (Δανία/Haas) 2

19. Νικ Ντε Φρις (Ολλανδία/AlphaTauri) 0

20. Λόγκαν Σάρτζεντ (ΗΠΑ/Williams) 0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

1. Red Bull-Honda RBPT 451 βαθμοί

2. Mercedes 223

3. Aston Martin-Mercedes 184

4. Ferrari 167

5. McLaren-Mercedes 87

6. Alpine-Renault 47

7. Williams-Mercedes 11

8. Haas-Ferrari 11

9. Alfa Romeo-Ferrari 9

10. AlphaTauri-Honda RBPT 2

