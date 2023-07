Πολιτική

Φωτιά στη Ρόδο - Yπουργείο Τουρισμού: Help desk για τους ξένους επισκέπτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη Ρόδο μετέβη νωρίτερα σήμερα η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη

-

Το υπουργείο Τουρισμού συστήνει εκτάκτως help desk στην πόλη της Ρόδου όπου μπορούν να απευθύνονται τουριστικοί φορείς και ταξιδιωτικά γραφεία στα παρακάτω τηλέφωνα:

2241044335



2241044330

Στη Ρόδο μετέβη η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, παράλληλα με το κυβερνητικό κλιμάκιο που βρίσκεται επί τόπου από το βράδυ του Σαββάτου.

Η υπουργός επισκέφθηκε μεταξύ άλλων το Διεθνή Αερολιμένα της Ρόδου και συγκεκριμένα το help desk που έχει εγκατασταθεί για τη διευκόλυνση της αναχώρησης ξένων επισκεπτών που έχουν χάσει τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα, καθώς και ξενοδοχειακές μονάδες του νησιού.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Ρόδο - Βρετανία: Ταξιδιωτική οδηγία για το νησί

Φωτιά στην Ρόδο: Τρία μέτωπα απειλούν σπίτια και ξενοδοχεία (εικόνες)

Φωτιές: Το “ευχαριστώ” του Μητσοτάκη στην Αίγυπτο για την βοήθεια