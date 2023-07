Κόσμος

Εκλογές στην Ισπανία: Προηγείται το Σοσιαλιστικό Κόμμα

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Ισπανίας (PSOE) προηγείται ωστόσο η ενσωμάτωση είναι ακόμα πολύ μικρή

Η καταμέτρηση των ψήφων έχει ήδη ξεκινήσει στην Ισπανία. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Ισπανίας (PSOE) προηγείται με 32,8% έπειτα από την καταμέτρηση του 21,2% των ψήφων, ενώ το Λαϊκό Κόμμα (PP) έρχεται δεύτερο με 29.8%.

Το πρακτορείο Reuters σημειώνει ότι τα πρώτα αποτελέσματα στην Ισπανία προέρχονται από την καταμέτρηση ψήφων μικρότερων κοινοτήτων και δεν είναι απαραιτήτως αντιπροσωπευτικά του τελικού εκλογικού αποτελέσματος.

Νωρίτερα, το Λαϊκό Κόμμα (PP) έδειχνε να προηγείται στις δημοσκοπήσεις, χωρίς να εξασφαλίζει κοινοβουλευτική πλειοψηφία (176 έδρες).

