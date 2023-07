Κόσμος

Εκλογές στην Ισπανία: Πύρρειος νίκη για το Λαϊκό κόμμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Λαϊκό Κόμμα (PP, δεξιά) του Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, υπερίσχυσε των Σοσιαλιστών του Πέδρο Σάντσεθ, αλλά δεν κατάφερε να εξασφαλίσει πλειοψηφία ικανή για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

-

Το Λαϊκό Κόμμα (PP, δεξιά) του Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό εξασφαλίζει τον μεγαλύτερο αριθμό εδρών στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες Κυριακή στην Ισπανία, μπροστά από τους Σοσιαλιστές (PSOE) του Πέδρο Σάντσεθ, χωρίς όμως πλειοψηφία που να του δίνει τη δυνατότητα να σχηματίσει κυβέρνηση, σύμφωνα με τα σχεδόν τελικά αποτελέσματα.

Έπειτα από την καταμέτρηση του 99,3% και πλέον των ψήφων, το PP εξασφαλίζει 136 έδρες, 47 περισσότερες από ό,τι πριν από τέσσερα χρόνια, επικρατώντας του PSOE που θα καταλάβει 122, πλην όμως το αποτέλεσμα αυτό είναι θεαματικά κατώτερο από τον στόχο που είχε θέσει ο κ. Φεϊχό, δηλαδή την εξασφάλιση 150 εδρών από τις 350 της ισπανικής εθνικής αντιπροσωπείας.

Ειδήσεις σήμερα:

Καύσωνας - Δευτέρα: Μελτέμι με μικρή πτώση θερμοκρασίας

Φωτιές στην Ελλάδα: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, εκκενώσεις και επιχειρήσεις διάσωσης

EuroBasket U18: Ήττα για την Ελλάδα από την Ισπανία