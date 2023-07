Αθλητικά

EuroBasket U18: Ήττα για την Ελλάδα από την Ισπανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εθνική μας ομάδα δεν κατάφερε να αντισταθεί στους Ισπανούς μετά το πρώτο δεκάλεπτο.

-

Την πρώτη ήττα υπέστη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U18 η εθνική εφήβων, αφού μετά τη νίκη στην πρεμιέρα των υποχρεώσεών της με την Ιταλία, γνώρισε βαριά ήττα, με 83-59, από την Ισπανία, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 4ου ομίλου, στη Νις της Σερβίας. Αύριο, Δευτέρα (24/7, 16.:30, ΕΡΤ3), η ελληνική ομάδα αντιμετωπίζει τη Δανία στην τρίτη και τελευταία ημέρα της φάσης των ομίλων.

Τα πρώτα λεπτά της Ελλάδας στο παρκέ ήταν καλύτερα εν συγκρίσει με αυτά της πρεμιέρας απέναντι στη Ιταλία, αλλά μετά το 0-3 που έγραψε ο Λιοτόπουλος (με το μοναδικό τρίποντο για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στο παιχνίδι), βρέθηκε να κυνηγάει στο σκορ. Ο Καμπερίδης έδωσε τις μάχες του απέναντι στον ύψους 2.20 Μάρα, ο Αβδάλας με συνεχόμενους πόντους βοήθησε, ώστε η ελληνική ομάδα να πάρει και πάλι το προβάδισμα (20-22, 9’40’’).

Η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη με τους Ισπανούς να εκμεταλλεύονται κάθε τους όπλο, να κερδίζουν επιθετικά ριμπάουντ, τη στιγμή που Καμπερίδης και Σαμοντούροβ μετρούσαν ήδη από τρία φάουλ. Όλα αυτά έπαιξαν το ρόλο τους ώστε το 27-26 (12’30’’) να γίνει 33-26 (14’25’’) και το 36-31 (16’25’’) να μετατραπεί σε 49-33 (19’45’’). Η Ισπανία έκανε το παιχνίδι της σε κάθε τομέα, για να φτάσει στην τρίτη περίοδο ως το +26 (69-43, 29’30”) και τελικά στην επικράτηση με 83-59.

Διαιτητές: Λούτσις (Λετονία), Πρακς (Ουγγαρία), Μούταπτσιτς (Γερμανία)

Τα δεκάλεπτα: 23-22, 49-44, 69-43, 83-59

Ελλάδα (Ζιάγκος): Χιτικούδης 2, Κομνιανίδης 2, Παρασκευόπουλος, Σπρίντζιος, Βασιλαντωνάκης 8, Αμπόσι 2, Αβδάλας 10, Καλλιοντζής 4, Καμπερίδης 6, Λιοτόπουλος 10 (1), Μαραγκουδάκης 7, Σαμοντούροβ 8

Ειδήσεις σήμερα:

Καύσωνας - Δευτέρα: Μελτέμι με μικρή πτώση θερμοκρασίας

Φωτιές στην Ελλάδα: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, εκκενώσεις και επιχειρήσεις διάσωσης

Φωτιές - Δευτέρα: Ακραίος κίνδυνος σε Αττική και άλλες 4 Περιφέρειες (χάρτης)