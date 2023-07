Οικονομία

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνολικό ποσό 2,24 δισεκατομμυρίων ευρώ θα διανεμηθεί σε δικαιούχους μέχρι την Παρασκευή, 28 Ιουλίου.

-

Από σήμερα Δευτέρα 24 έως τις 28 Ιουλίου θα καταβληθούν 2,24 δις ευρώ σε 4.092.462 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Ειδικότερα:

Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του Φορέα:

Την Τετάρτη 26 Ιουλίου θα καταβληθούν 538,19 εκατ. ευρώ για 908.511 κύριες και επικουρικές συντάξεις Αυγούστου, σε συνταξιούχους από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.

θα καταβληθούν 538,19 εκατ. ευρώ για 908.511 κύριες και επικουρικές συντάξεις Αυγούστου, σε συνταξιούχους από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ. Την Πέμπτη 27 Ιουλίου θα καταβληθούν 820,49 εκατ. ευρώ για 1.572.974 κύριες και επικουρικές συντάξεις Αυγούστου, σε συνταξιούχους του Δημοσίου, του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των τραπεζών και του ΟΤΕ, των οποίων το ΑΜΚΑ λήγει σε 1, 3, 5, 7 και 9.

θα καταβληθούν 820,49 εκατ. ευρώ για 1.572.974 κύριες και επικουρικές συντάξεις Αυγούστου, σε συνταξιούχους του Δημοσίου, του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των τραπεζών και του ΟΤΕ, των οποίων το ΑΜΚΑ λήγει σε 1, 3, 5, 7 και 9. Την Παρασκευή 28 Ιουλίου θα καταβληθούν 820,77 εκατ. ευρώ για 1.575.547 κύριες και επικουρικές συντάξεις Αυγούστου, σε συνταξιούχους του Δημοσίου, του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των τραπεζών και του ΟΤΕ, των οποίων το ΑΜΚΑ λήγει σε 0, 2, 4, 6 και 8.

Επιπροσθέτως, την επόμενη εβδομάδα θα καταβληθούν 20,1 εκατ. ευρώ σε 850 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Στο πλαίσιο των έκτακτων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ, στις 26 Ιουλίου θα καταβληθούν συμπληρωματικά ποσά της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 25.000 ευρώ σε 80 συνταξιούχους, βάσει του άρθρου 80 του ν.5036/2023.

Επίσης, εντός της εβδομάδας προβλέπεται εμβόλιμη πληρωμή αναδρομικών ποσών συντάξεων από 1/1/2019. Για το ακριβές ποσό και το πλήθος των δικαιούχων θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση από τον e-ΕΦΚΑ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

Δεκατρία εκατ. ευρώ σε 15.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

Είκοσι ένα εκατ. ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Επτακόσιες χιλιάδες ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Έξι εκατ. ευρώ σε 500 δικαιούχους για Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.