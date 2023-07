Κοινωνία

Νέος Κόσμος: Ηλικιωμένος πάλεψε με διαρρήκτη που βρήκε στο σπίτι του

Εφιαλτικές σκηνές βίωσε ο ένοικος, ο οποίος τραυματίστηκε στο κεφάλι από τον άνδρα που είχε “μπουκάρει” στο σπίτι του.

Τρόμος για 70χρονο στον Νέο Κόσμο, ο οποίος πάλεψε με διαρρήκτη που βρήκε μέσα στο σπίτι του.

Ο ηλικιωμένος ήρθε στα χέρια με τον δράστη, ο οποίος τον χτύπησε στο κεφάλι με μια αλυσίδα, τραυματίζοντας τον.

Ο άνδρας διέφυγε και ο ένοικος του σπιτιού κάλεσε την Αστυνομία. Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης έσπευσαν στο σπίτι και ενημερώθηκαν από τον ηλικιωμένο και δύο ώρες αργότερα κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν.

Η εφιαλτική σκηνή εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Κυριακής, οπότε ο διαρρήκτες «μπούκαρε» στο σπίτι του 70χρονου. Ο σκύλος του ηλικιωμένου άρχιζε να γαβγίζει, σημαίνοντας «συναγερμό» στον ένοικο, ο οποίος βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με τον νεαρό άνδρα, ο οποίος τον χτύπησε στο κεφάλι για να τον αποφύγει και να μπορέσει να το σκάσει από το σπίτι.

Ο ηλικιωμένος, αιμόφυρτος, ακολούθησε τον δράστη και είδε πως κατευθύνθηκε προς τον σταθμό του Μετρό.

Δύο ώρες αργότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 30χρονο δράστη, μέσα στον σταθμό Συγγρού / Φιξ του Μετρό.

