UEFA: Οι πιθανοί αντίπαλοι ΑΕΚ, Άρη και ΠΑΟΚ

Η UEFA γνωστοποίησε τα ζευγάρια από τα οποία θα προκύψουν οι αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων στιςμ ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η UEFA έκανε γνωστά τα τρία ζευγάρια, που μετέχουν στην δεύτερη προκριματική φάση του Champions League, από τα οποία θα προκύψει ο αντίπαλος της ΑΕΚ, ενόψει της σημερινής κλήρωσης των κυπέλλων Ευρώπης. Συγκεκριμένα τα τρία ζευγάρια είναι τα εξής:

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)-Αστάνα (Καζακστάν)

Ρακόβ (Πολωνία)-Γκαραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)

Ζρίνσκι (Βοσνία/Ερζεγοβίνη)-Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία)

Στο μεταξύ γνωστοί έγιναν οι πιθανοί αντίπαλοι του Άρη για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa Conference League, στην περίπτωση που αποκλείσουν την Αραράτ της Αρμενίας. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης για την επόμενη φάση της διοργάνωσης θα παίξει με μία εκ των παρακάτω ομάδων:

Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία)

Μίντιλαντ (Δανία) – Προγκρές Νιεντερκόν (Λουξεμβούργο)

Χάποελ Μπερ-Σέβα (Ισραήλ) – Πανεβέζις (Λιθουανίας)

Ορντάμπασι (Καζακστάν) – Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνίας)

Οι υποψήφιοι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό του Conference:

Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία)

Ζελέσνιτσαρ (Βοσνία) ή Νέφτσι (Αζερμπαϊτζάν)

Σουτιέσκα (Μαυροβούνιο) - Σάντα Κολόμα (Ανδόρα)

Νέμαν Γκρόντνο (Λευκορωσία) - Μπαλζάν (Μάλτα)