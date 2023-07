Κοινωνία

Φωτιά στη Ρόδο: Βίντεο από το Λιμενικό με απεγκλωβισμούς πολιτών (εικόνες)

Το Λιμενικό έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από τις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού διά θαλάσσης.

Η μεγάλη φωτιά που καίει στο νησί της Ρόδου εδώ και 7 ημέρες, έχει προκαλέσει συναγερμό και στις δυνάμεις του Λιμενικού, που επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό πολιτών.

Τις τελευταίες ημέρες μετά το νέο μεγάλο μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε το Σάββατο (22.7.2023) στην ευρύτερη περιοχή Λάρδου – Καλάθου – Λίνδου, το Λιμενικό απεγκλώβισε περίπου 3.700 άτομα.

Το Λιμενικό ανέφερε σε ανακοίνωση του ότι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου ενημερώθηκε για το νέο μέτωπο και αμέσως έσπευσαν στο σημείο δυνάμεις του για να απεγκλωβίσουν πολίτες.

Υπό το συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, στην περιοχή έσπευσαν 4 περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, 1 ναυαγοσωστικό σκάφος, 1 ελικόπτερο του Λιμενικού, 1 Drone (UAV), 4 φουσκωτά σκάφη του 6ου ΕΤΕΘ, 3 άλλα σκάφη (Ρ/Κ λιμένος) καθώς και μεγάλος αριθμός ιδιωτικών σκαφών, επιβατηγών, ημεροπλοίων και αλιευτικών σκαφών.

Παράλληλα, τέθηκε σε εφαρμογή το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης της οικείας Λιμενικής Αρχής.

