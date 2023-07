Κόσμος

Αγιά Σοφιά: “Προκλητική” προσευχή στην επέτειο των 3 χρόνων από την μετατροπή της σε τζαμί

«Εμπρηστικές» δηλώσεις από Τούρκους αξιωματούχους που «τίμησαν» με την παρουσία τους το προσκύνημα στον εμβληματικό ναό της Ορθοδοξίας που μετατράπηκε σε τζαμί.

Την θλιβερή επέτειο των τριών χρόνων της μετατροπής της Αγιά Σοφιάς σε τζαμί, «τίμησαν» σήμερα οι τουρκικές αρχές με προκλητική προσευχή που οργάνωσαν σήμερα σε ένα από τα σπουδαιότερα και πιο εμβληματικά μνημεία της ανθρωπότητας και της Ορθοδοξίας.

Στην πρωινή προσευχή παρέστησαν ο Πρόεδρος της Διεύθυνσης Θρησκευτικών Υποθέσεων, Αλί Ερμπάς, καθώς και ο Κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ.

Ο Ερμπάς δήλωσε μάλιστα μετά την προσευχή, ότι η 24η Ιουλίου 2020 που ο πρόεδρος Ερντογάν μετέτρεψε σε τζαμί την Αγιά» Σοφιά ήταν από τις «πιο ευτυχισμένες μέρες» των Τούρκων: «Πριν από τρία χρόνια, στις 24 Ιουλίου 2020, έληξαν 86 χρόνια λαχτάρας. Η Αγία Σοφία άνοιξε ξανά για λατρεία με απόφαση του Προέδρου μας».

Δηλώνοντας ότι εύχεται εκατομμύρια άνθρωποι να προσκυνήσουν στην Αγία Σοφία μέχρι το τέλος της ημέρας, ο Ερμπάς συνέχισε σε προκλητικό τόνο: «Η Αγία Σοφία είναι για εμάς το πιο σημαντικό σύμβολο της κατάκτησης της Κωνσταντινούπολης. Αλλά για 86 χρόνια η Αγία Σοφία δεν ήταν τόπος λατρείας. Οι γέροντες μας, πολλοί άνθρωποι που πέθαναν από τότε, ζούσαν με αυτή τη λαχτάρα, αλλά δεν το είδαν στις μέρες τους».

