Αθλητικά

Europa League – Ολυμπιακός: Εντός έδρας η πρώτη αναμέτρηση στο δρόμο για τους Ομίλους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος των Πειραιωτών, ήταν ήδη γνωστό. Το πρόγραμμα των αναμετρήσεων.

-

Εντός έδρας θα δώσει ο Ολυμπιακός το πρώτο παιχνίδι του για τον γ΄ προκριματικό γύρο του Europa League, όπως προέκυψε από τη σχετική κλήρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα (24/7) στη Νιόν της Ελβετίας.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα υποδεχθούν στις 10 Αυγούστου στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» τον ηττημένο του ζευγαριού Σερβέτ (Ελβετία)-Γκενκ (Βέλγιο) για τον β΄ προκριματικό γύρο του Champions League, ενώ θα δώσουν τον αγώνα ρεβάνς εκτός έδρας στις 17/8.

Υπενθυμίζεται ότι ήταν γνωστό πως ο αντίπαλος του Ολυμπιακού θα ήταν η Σερβέτ ή η Γκενκ, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» δεν θα μπορούσαν να κληρωθούν με το ζευγάρι του Παναθηναϊκού με την Ντνίπρο, αφού δεν μπορούν να κληρωθούν μεταξύ τους ομάδες από την ίδια χώρα.