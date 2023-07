Υγεία - Περιβάλλον

Φωτιά στη Ρόδο: Νοσηλεύονται πυροσβέστης και αστυνομικός

Ο αστυνομικός έπεσε θύμα τροχαίου βοηθώντας σε επιχείρηση εκκένωσης περιοχών. Ο πυροσβέστης αντιμετώπισε έντονα αναπνευστικά προβλήματα στην διάρκεια της κατάσβεσης.

Ένας αστυνομικός και ένας πυροσβέστης έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Ρόδου, που τραυματίστηκαν στο πλαίσιο της μάχης για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο νησί.

Ο αστυνομικός τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να βοηθήσει στην εκκένωση περιοχών, όπου οι πυροσβέστες δίνουν μάχες με τη φωτιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αστυνομικός την ώρα που οδηγούσε την μοτοσικλέτα του στο Γεννάδι Ρόδου, έπεσε πάνω σε καλώδιο κολώνας της ΔΕΗ, που είχε πέσει.

Ο πυροσβέστης αντιμετώπισε έντονα αναπνευστικά προβλήματα στην διάρκεια της κατάσβεσης.

Και οι δύο δεν αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και έχουν μείνει για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο.

