Πολιτική

Μητσοτάκης: Θεωρούμε τη Βουλγαρία στρατηγικό εταίρο της Ελλάδας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Η δουλειά μας στηρίζεται σε πολύ καλές βάσεις, διότι οι σχέσεις μας είναι πραγματικά άριστες« τόνισε ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Nikolai Denkov

-

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, Nikolai Denkov.

Υποδεχόμενος τον Βούλγαρο ομόλογό του, ο Πρωθυπουργός δήλωσε (σε ανεπίσημη μετάφραση από τα αγγλικά):

«Σήμερα είναι η επέτειος της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας μας, ελπίζουμε ότι του χρόνου θα γίνει μια μεγάλη γιορτή. Συμπίπτει όμως και με δύσκολες ημέρες λόγων των δασικών πυρκαγιών. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ήσασταν πάντα πολύ πρόθυμοι να προσφέρετε τη βοήθειά σας και εκτιμούμε πολύ όλη τη διεθνή βοήθεια που έχει προσφερθεί στην Ελλάδα. Αυτές είναι οι συνέπειες, δυστυχώς, οι πραγματικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Έχουμε ακόμη ένα δύσκολο καλοκαίρι μπροστά μας, αλλά θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και πάλι, πολλές ευχαριστίες σε όλους τους φίλους μας».

Ακολουθούν οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας Nikolai Denkov, κατά την έναρξη των διευρυμένων συναντήσεων των αντιπροσωπειών των δύο χωρών:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Κύριε Πρωθυπουργέ, είναι χαρά μου που σας καλωσορίζω σήμερα στην Αθήνα. Όπως είπα, είναι μια σημαντική, μια συμβολική ημέρα, καθώς γιορτάζουμε τα 49 χρόνια από την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας μας το 1974. Είναι επίσης μια δύσκολη ημέρα λόγω των πυρκαγιών που πλήττουν την Ελλάδα τις τελευταίες ημέρες. Σας ευχαριστούμε και πάλι για τη γενναιόδωρη βοήθειά σας και επίσης ευχαριστούμε όλες τις χώρες που προσφέρθηκαν να μας βοηθήσουν κατά τη διάρκεια αυτών των δύσκολων ημερών.

Εκτιμούμε ιδιαίτερα τη στήριξή σας και, ξαναλέω, αποτελεί απόδειξη του εξαιρετικού επιπέδου των διμερών μας σχέσεων. Έχουμε όμως πολλά ζητήματα να συζητήσουμε. Θεωρούμε τη Βουλγαρία στρατηγικό εταίρο της Ελλάδας. Έχουμε πολλά θέματα πάνω στα οποία μπορούμε να συνεργαστούμε και είμαι βέβαιος ότι θα τα συζητήσουμε πολύ πιο λεπτομερώς, ξεκινώντας από την ευρωπαϊκή μας ατζέντα και συνεχίζοντας με τη συνεργασία μας στην ενέργεια, στις υποδομές, στις μεταφορές.

Όπως γνωρίζετε, η Βουλγαρία είναι ένας πολύ σημαντικός οικονομικός εταίρος για την Ελλάδα, μια μεγάλη αγορά για τις εξαγωγές μας, ένας σημαντικός προορισμός για ελληνικές άμεσες ξένες επενδύσεις, αλλά και μια χώρα με την οποία νιώθουμε πολύ κοντά σε πολιτιστικό επίπεδο, καθώς υποδεχόμαστε πάντα πολλούς επισκέπτες στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και ελπίζουμε ότι οι αριθμοί θα αυξηθούν περαιτέρω φέτος. Είναι, λοιπόν, χαρά μας να υποδεχόμαστε έναν φίλο της Ελλάδας.

Nikolai Denkov: Σας ευχαριστώ, κ. Πρωθυπουργέ, και χαίρομαι πραγματικά που βρίσκομαι εδώ. Αγαπητοί Υπουργοί, έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε, αλλά ευτυχώς η δουλειά μας στηρίζεται σε πολύ καλές βάσεις, διότι οι σχέσεις μας είναι πραγματικά άριστες. Βέβαια, έχουμε τόσα πολλά κοινά συμφέροντα που πιστεύω ότι μέσα στους επόμενους μήνες και στα επόμενα χρόνια μπορούμε να κάνουμε σημαντικά βήματα μπροστά σε όλους τους τομείς που αναφέρατε. Είπατε για τις μεταφορές, τον ενεργειακό τομέα, θα μπορούσα να αναφέρω επίσης τις προσπάθειες για την ασφάλεια στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, κάτι που κατέστη σημαντικό, δυστυχώς, τον τελευταίο χρόνο.

Και δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι βρισκόμαστε εδώ με μια πολύ ισχυρή ομάδα, διότι σε όλους αυτούς τους τομείς έχουμε συγκεκριμένα έργα, ορισμένα εκ των οποίων έχουν ήδη ξεκινήσει. Αρκετά από αυτά βρίσκονται στο τραπέζι των συζητήσεων και μπορούν να ξεκινήσουν τους επόμενους μήνες. Αυτό λοιπόν που διαπίστωσα όταν μπήκα στο γραφείο είναι ότι, ευτυχώς, με την Ελλάδα, υπάρχει μια πολύ ενεργή, όχι μόνο επαφή, αλλά και πολύ ενεργή συνεργασία σε όλους αυτούς τους τομείς.

Όπως είπα, η σχέση μας στηρίζεται σε πολύ καλές βάσεις και μπορούμε να συνεχίσουμε με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Είμαι λοιπόν έτοιμος να συζητήσω το κάθε θέμα ξεχωριστά, αλλά αν θέλετε μπορείτε να ξεκινήσετε με τις δικές σας προτεραιότητες και έπειτα να συνεχίσω τη συζήτηση.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης των δύο αντιπροσωπειών, συζητήθηκε η προοπτική ενίσχυσης των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων. Ανταλλάγησαν ακόμη απόψεις για την συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, των μεταφορών και της διασυνδεσιμότητας, καθώς και εγχειρήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Συζητήθηκαν ακόμη θέματα ευρωπαϊκής ατζέντας, όπως το Μεταναστευτικό, καθώς και η συμμετοχή της Βουλγαρίας στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως τιμώμενη χώρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Βαλμπουενά: Που θα παίξει μετά τον Ολυμπιακό

Νέος Κόσμος: Ηλικιωμένος πάλεψε με διαρρήκτη που βρήκε στο σπίτι του

Κρήτη: Γύπας... έκανε μπάνιο μαζί με τους λουόμενους (εικόνες)