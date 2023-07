Κοινωνία

Πάτρα - Κατάρρευση γέφυρας: συγκλονιστική μαρτυρία τραυματία στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Αποκλειστικά μίλησε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 τραυματίας που επέζησε της κατάρρευσης της γέφυρας και νοσηλεύεται στην Αχαία.

Ο Μάριος Κουτρουμπάνος είναι ένας από τους 8 άνδρες που τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε αιφνίδια η γέφυρα στα Μποζαϊτικα της Πάτρας.

Ενώ στη γέφυρα γίνονταν προγραμματισμένες εργασίες κατεδάφισης - μεγάλος αριθμός ατόμων βρισκόταν στο οδόστρωμα για να μαζέψει υλικά ανακύκλωσης!

Από τα μπάζα και τα 2 μηχανήματα έργου -καταπλακώθηκαν 15 άτομα που με ασθενοφόρα διακομίστηκαν στα νοσοκομεία της Πάτρας. Δυστυχώς ένας άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του, άλλος ένας είναι βαριά τραυματίας- κι άλλοι 7 νοσηλεύονται.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 12:30 το μεσημέρι, κι ενώ λόγω του καύσωνα εργασίες υπήρχε απαγόρευση από τις 12:00 - 17:00.

Όπως περιέγραψε στην κάμερα του ΑΝΤ1 ο τραυματίας, "όπως έπεσε η γέφυρα μας πέταξε πάνω σε πέτρες... Μόλις ακούσαμε το σφυρί να χτυπάει χωρίς να μας δώσουν εντολή να εκκενώσουμε, πήγαμε να απομακρυνθούμε αλλα δεν προλάβαμε... Όσοι ειμαστε από κάτω και κόβαμε, είχαμε εντολή να μπούμε, αλλά ξαφνικά ακούσαμε το σφυρί να χτυπάει... στο τρίτο χτύπημα έπεσε η γέφυρα και τους πλάκωσε όλους."

"Ακούσαμε το σφυρί και δεν προλάβαμε να βγούμε..." τόνισε μεταξύ άλλων ο άνδρας που κατάφερε να σωθεί από την κατάρρευση της γέφυρας.

Τέσσερις συλλήψεις για την κατάρρευση της γέφυρας στην Πάτρα

Οι αρμόδιες Αρχές έχουν ξεκινήσει ήδη έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ συνελήφθησαν ο υπεύθυνος των εργασιών και 3 χειριστές μηχανημάτων. Δύο εξ αυτών οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα ενώ οι άλλοι 2 νοσημεύονται τραυματίες και φρουρούμενοι. Σε βάρος όλων ασκήθηκαν Πλέον και οι τέσσερις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν την κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορία του άρθρου 286 (γ) του Ποινικού Κώδικα, περί παράβασης κανόνων οικοδομικής για ενέργειες παρά τους κοινώς αναγνωρισμένους τεχνικούς κανόνες που είχαν σαν αποτέλεσμα τον θάνατο ανθρώπου.

Στο σημείο συνεχίζονται οι εργασίες απομάκρυνσης των τμημάτων της γέφυρας που κατέρρευσαν με στόχο την πιθανή εύρεση άλλων τραυματιών.

