Φωτιές σε Ρόδο, Εύβοια, Κέρκυρα: συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπυρώσεις (εικόνες)

Δύσκολη νύχτα αναμένεται και η αποψινή για τα πύρινα μέτωπα στην χώρα. Ποια από αυτά προκαλούν μεγαλύτερη ανησυχία.

63 δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο, εκ των οποίων οι περισσότερες αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό τους στάδιο, αναφέρεται σε ενημέρωση της Πυροσβεστικής, ενώ σχετικά με τα μέτωπα των πυρκαγιών σε Ρόδο, Κέρκυρα, Εύβοια και Δερβενάκι Αχαΐας τονίζεται ότι έχουν εκδηλωθεί πολλαπλές αναζωπυρώσεις.

Αναφορικά με την πυρκαγιά της Ρόδου, σημειώνεται ότι οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, επίγειες και εναέριες, αντιμετωπίζουν πολλές αναζωπυρώσεις κυρίως στην ανατολική πλευρά του νησιού, οι οποίες κατά τις μεσημεριανές ώρες έλαβαν διαστάσεις.

Γι' αυτό το λόγο ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι των οικισμών Γεννάδι, Βατί, Μάσαρη, Μαλώνας και Κάλαθο με μήνυμα από το 112, ώστε να εκκενώσουν προς ασφαλή κατεύθυνση.

Στην Κέρκυρα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική οι κυριότερες αναζωπυρώσεις αντιμετωπίζονται στα βορειοανατολικά του νησιού στις περιοχές Βιγγλατούρι, Περίθεια και Λαυκί χωρίς μέχρι στιγμής να απειλούν κατοικημένες περιοχές.

Για την φωτιά που μαίνεται κοντά στους οικισμούς Πλατανιστός και Ποτάμι Ευβοίας, η Πυροσβεστική αναφέρει ότι εκδηλώθηκαν πολλές αναζωπυρώσεις που δημιούργησαν μέτωπο πυρκαγιάς στον οικισμό και γι' αυτό το λόγο εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την εκκένωσή του προς ασφαλή κατεύθυνση.

Αναζωπυρώσεις υπήρξαν και στο Δερβενάκι Αχαΐας οι οποίες όμως, όπως τονίζεται στη ανακοίνωση, μέχρι στιγμής αντιμετωπίζονται.

Παράλληλα οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να οριοθετήσουν τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα το απόγευμα στην Αγία Τριάδα Θήβας και στο Κοντοδεσπότι Ψαχνών Ευβοίας.

Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς για δύο περιφέρειες της χώρας αύριο

Σε γενική επιφυλακή παραμένει το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών όλης της Επικράτειας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, που έχουν προκύψει λόγω του μεγάλου αριθμού πυρκαγιών καθώς και του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς.

Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Copernicus για τις περιοχές της Αιγιαλείας, της Κέρκυρας και της Κάρυστου

Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service - Mapping της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για περιοχές του δήμου Αιγιαλείας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, της νήσου Κέρκυρας και του δήμου Κάρυστου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, οι οποίες επλήγησαν από δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Κυριακή 23 Ιουλίου 2023.

Κατόπιν εντολής του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ως Εθνικό Σημείο Επαφής, ενεργοποίησε την . Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service - Mapping της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για τις παραπάνω περιοχές που επλήγησαν από τις δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Κυριακή 23 Ιουλίου 2023, προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.

Τα αιτήματα έγιναν αποδεκτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση (κωδικοί ενεργοποίησης (EMSR676, EMSR677 και EMSR678) και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων, που προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων.

Τα δεδομένα και οι χάρτες της Υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service/Mapping θα διατεθούν άμεσα από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς δωρεάν για τη διαχείριση του έργου τους.

Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στη Ρόδο

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μάχη με την πυρκαγιά στο νησί της Ρόδου. Αυτή την ώρα, η προσπάθεια επικεντρώνεται πέριξ των χωριών Μαλώνας και Μάσσαρι, όπου ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ομάδες εθελοντών δίνουν μάχη για να ανακόψουν την προέλαση της φωτιάς και να μην κατευθυνθεί αυτή σε άλλες δασικές περιοχές.

Οι συνθήκες στις οποίες δίνεται η μάχη είναι εξαιρετικά δύσκολες, με τους θυελλώδεις ανέμους που πνέουν στην περιοχή.

Μέτωπα της φωτιάς υπάρχουν επίσης και στο χωριό Βάτι όπου βρίσκονται πυροσβέστες και εθελοντές που επιχειρούν από το απόγευμα, ενώ αναζωπυρώσεις έχουμε και σε άλλα σημεία του μετώπου, από τα Απόλλωνα έως και τα Λάερμα

Στην μάχη της κατάσβεσης μέχρι την δύση του ηλίου, συμμετείχαν πυροσβεστικά αεροπλάνα και ελικόπτερα.

Απομάκρυνση χιλιάδων ανθρώπων

Χάρη στη μεγάλη κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού και τη συνδρομή σε αυτή και του Υπουργείου Εξωτερικών εξασφαλίστηκε η ομαλή και ασφαλής απομάκρυνση σχεδόν 19.000 ανθρώπων, πολλοί εκ των οποίων είναι ξένοι υπήκοοι. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιχείρηση εκκένωσης ξένων υπηκόων από σημείο της ελληνικής επικράτειας.

Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γ. Γεραπετρίτη ενεργοποιήθηκε το Σάββατο, 22 Ιουλίου, η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου. Έκτοτε λειτουργεί αδιάλειπτα, σε 24ωρη βάση, με 3 γραμμές επικοινωνίας (210-3681730, 1350, 1259).

Μέχρι σήμερα οι Ακόλουθοι Υπηρεσίας έχουν διαχειριστεί περισσότερες από 2.500 κλήσεις ξένων υπηκόων, στους οποίους προσφέρθηκε συνδρομή. Τα αιτήματά τους αφορούν ως επί το πλείστον στη διευκόλυνση της επικοινωνίας τους με τις Πρεσβείες τους, τη μετακίνησή τους σε χώρους φιλοξενίας και την παροχή πληροφοριών για τον τρόπο αναχώρησής τους από τη Ρόδο. Τα στελέχη της ΜΔΚ απαντούν επίσης σε ερωτήματα σχετικά με την αντικατάσταση απωλεσθέντων ταξιδιωτικών εγγράφων και την παροχή ενημέρωσης για τις επικρατούσες συνθήκες στη Ρόδο.

Κάρυστος: Ανεξέλεγκτο το μέτωπο προς το Λιβάδι

Μεταβάλλεται η κατάσταση από ώρα σε ώρα στην Κάρυστο, καθώς οι ισχυροί άνεμοι βοηθούν της αναζωπυρώσεις. Οι επίγειες δυνάμεις έχουν καθηλωθεί, καθώς δεν μπορούν να πλησιάσουν εκεί που οι αναζωπυρώσεις γίνονται μέτωπα φωτιάς, ενώ οι εναέριες που παραμένουν στην περιοχή, δίνουν πραγματική μάχη σ' ένα μέτωπο που προσεγγίζει τα 10 χιλιόμετρα.

«Δίνουμε μια πραγματική μάχη σε όλα τα μέτωπα» σημειώνει ο περιφερειάρχης Στερεάς, Φάνης Σπανός, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και προσθέτει: «Μπορέσαμε να συγκρατήσουμε την ορμή της φωτιάς στην Κάρυστο προς το χωρίο Ποτάμι και εν μέρει προς το χωριό Πλατανιστός. Είναι ανεξέλεγκτο το μέτωπο προς το χωρίο Λιβάδι και την Κάρυστο, αλλά απέχει από κατοικημένες περιοχές».

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με τους κατοίκους «οι εναέριες δυνάμεις προλάβαν την επέκταση της φωτιάς στον Πλατανιστό, κυριολεκτικά μέσα στις αυλές, και συνεχίζουν τη μάχη καθώς οι φλόγες αναπτύσσονται γύρω γύρω από τα σπίτια του χωριού». Ο Περιφερειάρχης Στερεάς δεν κρύβει την αγωνία του για την νύχτα, καθώς θα αποχωρήσουν οι εναέριες δυνάμεις. «Ελπίζουμε να έχουμε ύφεση στους ανέμους για να μπορέσουμε με τις επίγειες δυνάμεις να περιορίσουμε την επέκταση της καταστροφής» όπως σημειώνει.

Οι άλλες φωτιές

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, οι επίγειες και οι εναέριες δυνάμεις μπόρεσαν και περιόρισαν τη φωτιά στον Κοντοδεσπότι της Εύβοιας και ήδη την έχουν οριοθετήσει, ενώ πριν λίγο οριοθέτησαν άλλη μία φωτιά που εξερράγη στη Ριτσώνα της Εύβοιας και χρειάστηκε επέμβαση επίγειων και εναέριων δυνάμεων.

Στη Θήβα, που η φωτιά ήταν μέσα σε αστική περιοχή, κοντά στο άλσος της Αγίας Τριάδας στην πόλη, εκτός από τις επίγειες δυνάμεις και τους εθελοντές, έκαναν ρίψεις και δύο αεροσκάφη, με συνέπεια να περιορίσουν σχεδόν άμεσα την επέκταση της φωτιάς. Οι πυροσβέστες ήδη επιχειρούν στο συγκεκριμένο σημείο για να ελέγξουν πιθανές αναζωπυρώσεις.

