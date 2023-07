Κόσμος

Ισραήλ - Νετανιάχου: Τα δικαστήρια θα παραμείνουν ανεξάρτητα

Τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Αντιδράσεις και διαδηλώσεις για την δικαστική μεταρρύθμιση.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε απόψε ότι ελπίζει πως ο εθνικο-θρησκευτικός κυβερνητικός συνασπισμός του οποίου ηγείται θα καταλήξει σε συμφωνία με την αντιπολίτευση για την αμφιλεγόμενη δικαστική μεταρρύθμιση μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου.

Στις δηλώσεις του που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση λίγες ώρες αφότου η Κνεσέτ επικύρωσε τον νόμο με τον οποίο περιορίζονται ορισμένες εξουσίες του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο Νετανιάχου διαβεβαίωσε ότι τα δικαστήρια θα παραμείνουν ανεξάρτητα.

Διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα - "Λυπηρή" χαρακτηρίζει την ψήφιση του νομοσχεδίου ο Λευκός Οίκος

«Λυπηρή» χαρακτήρισε ο Λευκός Οίκος την έγκριση, από το κοινοβούλιο του Ισραήλ, ενός μέτρου που θεωρείται «κλειδί» για την υιοθέτηση της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος που προωθεί η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου και η οποία έχει επικριθεί ανοιχτά από τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν εδώ και πολλούς μήνες.

«Είναι λυπηρό που η σημερινή έγκριση δόθηκε με τόσο ισχνή πλειοψηφία», σχολίασε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιερ, στην ανακοίνωσή της, με την οποία επαναλαμβάνει την προτροπή της Ουάσινγκτον προς την ισραηλινή κυβέρνηση να επιδιώξει «ευρύτερη συναίνεση» στο θέμα αυτό. «Ως φίλος του Ισραήλ, εδώ και πολλά χρόνια, ο πρόεδρος Μπάιντεν δήλωσε, δημοσίως και σε ιδιωτικές συζητήσεις, ότι οι μεγάλες αλλαγές σε μια δημοκρατία, προκειμένου να έχουν διάρκεια, πρέπει να συγκεντρώνουν την ευρύτερη δυνατή συναίνεση», πρόσθεσε η εκπρόσωπος.

Οι ΗΠΑ, ο κυριότερος σύμμαχος του Ισραήλ «εξακολουθούν να στηρίζουν τις προσπάθειες του προέδρου του Ισραήλ (σ.σ. του Ισαάκ Χέρτσογκ) και άλλων Ισραηλινών ηγετών» με στόχο την εξεύρεση ενός πεδίου συνεννόησης, συνεχίζει η ανακοίνωση, στην οποία δεν κατονομάζεται ο πρωθυπουργός Νετανιάχου. Ο Μπάιντεν υποδέχτηκε τον Χέρτσογκ στον Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα.

Η μεταρρύθμιση, την οποία προωθεί η κυβέρνηση συνασπισμού του Ισραήλ, έχει ως στόχο να αυξήσει τις αρμοδιότητες της αιρετής εξουσίας έναντι εκείνων της δικαστικής. Η κυβέρνηση την θεωρεί αναγκαία ώστε να διασφαλιστεί η καλύτερη εξισορρόπηση των εξουσιών, όμως οι αντίπαλοί της θεωρούν ότι απειλεί τη δημοκρατία.

Ο Μπάιντεν δήλωσε την Κυριακή στον ιστότοπο Axios ότι η μεταρρύθμιση αυτή συνιστά «πηγή διχασμού».

Η τροπολογία με την οποία περιορίζεται η δυνατότητα του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Ισραήλ να ακυρώνει ορισμένες αποφάσεις της κυβέρνησης εφόσον τις θεωρεί «παράλογες», πέρασε από την Κνεσέτ με 64 ψήφους υπέρ και καμία κατά, αφού οι βουλευτές της αντιπολίτευσης αποχώρησαν από τη συνεδρίαση, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, με ορισμένους από αυτούς να φωνάζουν «Ντροπή!».

Οι διαδηλώσεις εναντίον της τροπολογίας είχαν ξεκινήσει από νωρίς, με τους αστυνομικούς να απομακρύνουν σέρνοντας τους συγκεντρωμένους οι οποίοι είχαν αλυσοδεθεί σε κολόνες και απέκλεισαν τον δρόμο έξω από το κοινοβούλιο.

Αργά το απόγευμα, διαδηλώσεις ήταν σε εξέλιξη σε πόλεις όλης της χώρας.

Λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, μια μη κυβερνητική οργάνωση και ο ηγέτης της κεντρώας αντιπολίτευσης ανακοίνωσαν ότι θα προσφύγουν στο Ανώτατο Δικαστήριο κατά του νόμου.

Χιλιάδες διαδηλωτές που είχαν συρρεύσει στην Ιερουσαλήμ κατέκλυσαν τον αυτοκινητόδρομο κοντά στο κοινοβούλιο και συγκρούστηκαν με αστυνομικούς, οι οποίοι άνοιξαν τελικά τον δρόμο, χρησιμοποιώντας νερό υπό πίεση για να διαλύσουν τη συγκέντρωση. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι αστυνομικοί ψέκασαν τους συγκεντρωμένους και με μια δυσώδη ουσία.

Η κρίση έχει διχάσει την ισραηλινή κοινωνία, φτάνοντας μέχρι και τον στρατό. Χιλιάδες εθελοντές έφεδροι απειλούν να μην εμφανιστούν για να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους εάν η κυβέρνηση προχωρήσει στο σχέδιό της.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιαρίβ Λέβιν εμφανίστηκε απτόητος από τις διαμαρτυρίες. «Κάναμε ένα πρώτο βήμα στην ιστορική, σημαντική διαδικασία διόρθωσης του δικαστικού συστήματος και αποκατάστασης των εξουσιών που είχαν αρπάξει από την κυβέρνηση και την Κνεσέτ», είπε σε μια ομιλία του, όπου εμφανίστηκε να αγνοεί τις επανειλημμένες εκκλήσεις της Ουάσινγκτον για εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης.

«Αυτή η κυβέρνηση μπορεί να κερδίσει τη μάχη, όχι όμως και τον πόλεμο», σχολίασε από την πλευρά του ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ.

Ένα φόρουμ στο οποίο ανήκουν περίπου 150 από τις μεγαλύτερες εταιρείες του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι προχωρά σε απεργία. Τα Azrieli και Big, δύο από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα της χώρας, ανακοίνωσαν ότι τα καταστήματα που στεγάζονται στον χώρο τους θα παραμείνουν κλειστά.

