Μαριάννα Βαρδινογιάννη: το “αντίο” του πολιτικού κόσμου

Ο πολιτικός κόσμος, αποχαιρετά την Μαριάννα Βαρδινογιάννη.

«Αποχαιρετούμε με σεβασμό μία μεγάλη Ελληνίδα, που ταύτισε την παρουσία της με την προσφορά στον άνθρωπο και ειδικά στα παιδιά. Γιατί η Μαριάννα Βαρδινογιάννη υπήρξε από τους πρωτοπόρους εκείνους οι οποίοι, στις μέρες μας, μετέτρεψαν την αποκαλούμενη «φιλανθρωπία» σε χειροπιαστό κοινωνικό έργο. Πέρα απ' την λάμψη του ονόματός της και πέρα από την οικονομική ισχύ της οικογένειάς της», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την απώλεια της Μαριάννας Βαρδινογιάννη.

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε: «Είχα την τύχη να είμαι φίλος και συνομιλητής της, κυρίως μέσω της γνωριμίας μου με τα παιδιά της. Και μπορώ να βεβαιώσω για την ευαισθησία και την τρυφερότητα με την οποία το μικρό της όνομα επένδυσε το βαρύ επώνυμό της. Είναι ακριβώς αυτή η ευαισθησία που, από την πολυσήμαντη δράση της για την ειρήνη, για το περιβάλλον και τον πολιτισμό, θα ξεχωρίζει πάντα την αγάπη της για τους μικρούς ήρωες.

Η «Ελπίδα» θα δίνει πάντα ελπίδα στους ανήλικους μαχητές που μάχονται για τη ζωή. Χάρη σε αυτήν, εκατοντάδες παιδιά έχουν, ήδη, νικήσει τον καρκίνο που τα χτύπησε στο ξεκίνημα της διαδρομής τους. Ενώ πολλά άλλα, θα ξαναπιάσουν, σύντομα, το νήμα της συνέχειας στο ταξίδι τους ακολουθώντας στην Ελλάδα τις πιο σύγχρονες και εξελιγμένες θεραπείες. Έχοντας, μάλιστα, δίπλα τους τις οικογένειές τους.

Η παρακαταθήκη αυτή νομίζω ότι ξεπερνά κάθε διεθνή διάκριση από τις πολλές που είχε η Μαριάννα. Όπως και κάθε άλλη γνωστή αλλά και άγνωστη συνεισφορά της στα πολλά μέτωπα στα οποία μετείχε με σταθερό τους επίκεντρο τον άνθρωπο. Πρόκειται κυριολεκτικά για ένα έργο ζωής. Γι' αυτό και θα κρατά πάντα ζωντανή και ενεργή την μνήμη μιας σπουδαίας γυναίκας.

Η σκέψη μου, όπως και της Μαρέβας, είναι στον σύζυγο, στα παιδιά και στους δικούς της ανθρώπους».

Σακελλαροπούλου για Βαρδινογιάννη: ενσάρκωσε με τον πληρέστερο τρόπο την έννοια της προσφοράς στο κοινό καλό

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου με δήλωσή της αναφέρεται στην απώλεια της Μαριάννας Βαρδινογιάννη κάνοντας λόγο μεταξύ άλλων για «Μια γυναίκα, που ενσάρκωσε με τον πληρέστερο τρόπο την έννοια της προσφοράς στο κοινωνικό καλό. Υπόδειγμα κοινωνικής ευθύνης και ανθρωπιστικής ευαισθησίας, προικισμένη με βαθύτατη ενσυναίσθηση και πνεύμα ανοιχτό στις απαιτήσεις των καιρών, εργάστηκε με όλες της τις δυνάμεις στον αγώνα κατά του παιδικού καρκίνου».

Ειδικότερα στη δήλωσή της, η Κατερίνα Σακελλαροπούλου αναφέρει:

«Ο θάνατος της Μαριάννας Βαρδινογιάννη στερεί την πατρίδα μας από μια γυναίκα που ενσάρκωσε με τον πληρέστερο τρόπο την έννοια της προσφοράς στο κοινό καλό. Υπόδειγμα κοινωνικής ευθύνης και ανθρωπιστικής ευαισθησίας, προικισμένη με βαθύτατη ενσυναίσθηση και πνεύμα ανοιχτό στις απαιτήσεις των καιρών, εργάστηκε με όλες της τις δυνάμεις στον αγώνα κατά του παιδικού καρκίνου, μερίμνησε για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών, έσκυψε πάνω από τα προβλήματα των γυναικών, επέδειξε ανεξάντλητο ενδιαφέρον για την οικογένεια και τη μητρότητα, συνέδραμε σθεναρά στην αντιμετώπιση της φτώχειας, της ελλιπούς εκπαίδευσης, της παιδικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης.

Αντιμετωπίζοντας τον πάσχοντα συνάνθρωπο στη βάση της ισοτιμίας και όχι από θέση ισχύος, θέλησε να καταπολεμήσει τους παράγοντες που προκαλούν τα κοινωνικά προβλήματα και όχι απλώς να τα ανακουφίσει μέσω υλικών παροχών. Και κατάφερε, με τη φωτεινή παρουσία και την ευαγή δράση της, να γίνει ηθικό στήριγμα και προσωποποίηση της ελπίδας για χιλιάδες συμπολίτες μας.

Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της UNESCO, ιδρύτρια και πρόεδρος του Ιδρύματος για το Παιδί και την Οικογένεια, το οποίο αργότερα πήρε το όνομά της, και του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με καρκίνο «Ελπίδα», μέλος δεκάδων κοινωνικών και πολιτιστικών ιδρυμάτων, η Μαριάννα Βαρδινογιάννη αφήνει πίσω της πολυσχιδές και βαρυσήμαντο έργο, στα χνάρια των μεγάλων ευεργετών του τόπου. Αλλά κυρίως ένα παράδειγμα ανθρωπιάς, σθένους, μαχητικότητας, ευγένειας και καλοσύνης, πολύτιμο για την κοινωνία μας. Εκφράζω τα ειλικρινή και βαθύτατα συλλυπητήριά μου στον σύζυγό της Βαρδή, στα παιδιά, τα εγγόνια και σε όλους τους αγαπημένους της».

Ο ΣΥΡΙΖΑ για τον θάνατο της Μαριάννας Βαρδινογιάννη

«Η Μαριάννα Βαρδινογιάννη υπήρξε μια ξεχωριστή διεθνής προσωπικότητα στον χώρο της φιλανθρωπίας», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σε συλλυπητήρια ανακοίνωση του για το θάνατο της Μαριάννας Βαρδινογιάννη

«Ως Πρέσβειρα Καλής Θέλησης της UNESCO ανέπτυξε σημαντική δράση εντός και εκτός Ελλάδας αποδεικνύοντας το ενδιαφέρον και την έγνοιά της απέναντι στα παιδιά με έμπρακτες εκδηλώσεις φροντίδας. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών την τίμησε με το βραβείο Νέλσον Μαντέλα για το 2020, αναγνωρίζοντας έτσι τον αγώνα της κατά του παιδικού καρκίνου», προσθέτει.

Ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει τα συλλυπητήριά του στον σύζυγό της Βαρδή Βαρδινογιάννη, στα παιδιά και τα εγγόνια της.

Ανδρουλάκης: πολύτιμος αρωγός σε κάθε μεγάλη εθνική υπόθεση

Με θλίψη και σεβασμό αποχαιρέτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης «μια μεγάλη Ελληνίδα με σπουδαία προσφορά στην πατρίδα μας, τη Μαριάννα Βαρδινογιάννη», όπως ανέφερε σε δήλωσή του.

Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε πως «ως Πρέσβυς Καλής Θελήσεως της UNESCO έθεσε στο επίκεντρο του ανθρωπιστικού της έργου την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» .

Πρόσθεσε ότι ήταν πολύτιμος αρωγός σε κάθε μεγάλη εθνική υπόθεση, όπως το αίτημα επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα ενώ ως Ιδρύτρια και Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο "ΕΛΠΙΔΑ" βρέθηκε επί τριάντα χρόνια στην πρωτοπορία του αγώνα ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας και πρόσφερε στην Ελλάδα την πρώτη αμιγώς παιδιατρική μονάδα μεταμόσχευσης μυελού των οστών καθώς και το πρώτο ογκολογικό παιδιατρικό νοσοκομείο.

«Θα μείνουν χαραγμένες στη μνήμη μας η ευγένεια, η ανιδιοτέλεια και η αγάπη της για την Ελλάδα.

Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της», κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Μενδώνη: Η προσφορά της στον Πολιτισμό, υπήρξε τεράστια, συστηματική και διαρκής.

Πληροφορούμενη την απώλεια της Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

"Με βαθύτατη οδύνη πληροφορήθηκα την απώλεια της Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη, μιας ανεκτίμητης φίλης και στενής συνεργάτιδας, η οποία άφησε επί δεκαετίες ανεξίτηλο αποτύπωμα στη δημόσια ζωή.

Η πολυσχιδής δράση της δεν μπορεί να εξαντληθεί σε λίγες λέξεις: Από την πολύχρονη προσφορά της στα παιδιά με καρκίνο, που επιστεγάστηκε με την ίδρυση του νοσοκομείου «Ογκολογική Μονάδα Παίδων Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-Ελπίδα», μέχρι την απονομή του εμβληματικού Βραβείου «Νέλσον Μαντέλα», καθώς και τις υπηρεσίες που προσέφερε επί δεκαετίες ως Πρέσβης Καλής Θελήσεως της UNESCO.

Η προσφορά της Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη στον Πολιτισμό, υπήρξε τεράστια, συστηματική και διαρκής. Αφιέρωσε χρόνο και πάθος στην εθνική υπόθεση της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα. Πολύτιμη η προσφορά της ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου της Ακρόπολης. Ως διοργανώτρια αλλεπάλληλων συνεδρίων και ημερίδων και ως εμψυχώτρια και άοκνη αρωγός δεκάδων άλλων, μικρών και μεγάλων, πολιτιστικών πρωτοβουλιών, που τις περισσότερες φορές συμπλέκονταν αρμονικά με δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα.

Η προσφορά και το έργο της Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη θα μείνουν όχι μόνον ορατά, αλλά και βαριά παρακαταθήκη σε όλους τους τομείς, που με αυταπάρνηση υπηρέτησε.

Στον Βαρδή, τα παιδιά και τα εγγόνια της, τα ειλικρινή και βαθιά μου συλλυπητήρια."

Στο έργο της Μαριάννας Βαρδινογιάννη, που έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα, αναφέρεται σε μήνυμά του ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδιοφόρος.

Κάνει λόγο για αφοσιωμένη και ακούραστη γυναίκα που αφήνει μια κληρονομιά που θα συνεχίσει να ζει.

Σε μήνυμά του στα αγγλικά γράφει: «Στην αγκαλιά του Κυρίου μας βρήκε ανάπαυση η Μαριάννα Βαρδινογιάννη, μια πολύτιμη φίλη. Ακούραστη υπέρμαχος των δικαιωμάτων των παιδιών, αφοσιωμένη πρόεδρος της Ελπίδας, του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο, η κληρονομία της θα συνεχίσει να ζει. Είθε να βρει αιώνια ανάπαυση στη βασίλεία Του».

