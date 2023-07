Πολιτική

Υπουργικό Συμβούλιο - Μητσοτάκης για φωτιές: οι δράσεις πρόληψης θα αποτελέσουν το επίκεντρο

"Έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο καλοκαίρι" είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο.

«Την δεύτερη συνεδρίασή μας σκιάζει δυστυχώς η δοκιμασία του πρωτοφανούς καύσωνα και των μεγάλων δασικών πυρκαγιών. Είναι μια δοκιμασία σκληρή για τους πολίτες των περιοχών που πλήττονται, ιδίως της Ρόδου. Είναι μια δοκιμασία για το φυσικό περιβάλλον, αλλά είναι μια μεγάλη δοκιμασία και για τον κρατικό μηχανισμό που επί πολλές εβδομάδες μάχεται σε όλα τα μέτωπα, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα» είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική εισήγησή του στο υπουργικό συμβούλιο

«Όπως είπα και χθες στη βουλή, μπορεί τώρα να διαθέτουμε περισσότερα μέσα, περισσότερο έμψυχο δυναμικό, καλύτερη προετοιμασία, όμως ξέρουμε ότι η μάχη αυτή θα είναι πάντα δύσκολη καθώς βιώνουμε ήδη τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και ξέρουμε ότι τα πράγματα κατά πάσα πιθανότητα θα γίνουν χειρότερα, και όχι καλύτερα, με υψηλότερες θερμοκρασίες, περισσότερη ξηρασία, ισχυρούς ανέμους. Η μορφολογία του εδάφους μας καθιστά σε πολλές περιπτώσεις την κατάσβεση εξαιρετικά δύσκολη. Οπότε έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο καλοκαίρι. Στην αναμέτρηση αυτή είναι σημαντικό ότι δεν είχαμε ανθρώπινες απώλειες και οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης κατοίκων ήταν οργανωμένες και αποτελεσματικές , ειδικά στη Ρόδο όπου διοργανώθηκε από την αστυνομία και το λιμενικό μια εκκένωση σχεδόν 20.000 πολιτών, κυρίως τουριστών. Όλη αυτή η διαδικασία διεξήχθη με πολύ μεγάλη ασφάλεια και για' αυτό θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες τις δυνάμεις της πρώτης γραμμής, του κρατικού μηχανισμού και κυρίως στους εθελοντές μας» πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι οι επόμενες ημέρες, σήμερα, αύριο και την Πέμπτη θα είναι ημέρες δύσκολες. «Μετά ελπίζω οι συνθήκες θα μας βοηθήσουν περισσότερο και για αυτό παραμένουμε όλοι σε απόλυτη επιφυλακή» σημείωσε.

Επίσης είπε ότι η συντονισμένη δράση μπορεί να μετριάσει τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. «Και αυτό θα εξακολουθούμε να κάνουμε, με περισσότερες δυνάμεις και μεγαλύτερη έμφαση στην διαλειτουργικότητα και στην καλύτερη συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών- σε ένα βαθμό το έχουμε κατακτήσει, μπορούμε όμως να γίνουμε καλύτεροι- και φυσικά στις δράσεις πρόληψης που θα αποτελέσουν το επίκεντρο του προγραμματισμού μας από εδώ και στο εξής» ανέφερε.

