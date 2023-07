Κοινωνία

Φωτιές: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις σε Ρόδο, Κάρυστο και Κέρκυρα (βίντεο)

Μάχη με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις δίνουν οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις στα τρία μεγάλα πύρινα μέτωπα

Xωρίς τέλος είναι η μάχη που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντές στη Ρόδο, την Κέρκυρα, την Κάρυστο.

Νέες αναζωπυρώσεις παρουσιάζονται συνεχώς στο πεδίο της φωτιάς που κατακαίει τη Ρόδο για 8η μέρα και όπως όλα δείχνουν και η σημερινή μέρα θα είναι εξαιρετικά δύσκολη παρά το ότι ξεκίνησε με σχετική ύφεση.

Μάλιστα, φωτογραφίες από δορυφόρο δείχνουν την έκταση της πύρινης λαίλαπας που κατακαίει τα πάντα στο πέρασμά της.

Οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι εθελοντές, οι κάτοικοι της περιοχής και κυρίως τα νέα παιδιά, δίνουν γενναία μάχη αυτή την ώρα για να κρατήσουν την πυρκαγιά και να μην μπει στο χωριό Βάτι.









Επίσης, ισχυρές αναζωπυρώσεις καταγράφονται και στο δεύτερο μέτωπο προς το χωριό Γεννάδι, γεγονός που επίσης έχει κινητοποιήσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής από αέρος και εδάφους.

Το τρίτο μέτωπο προς Μαλώνα - Μάσσαρι επίσης προβληματίζει και θεωρείται επικίνδυνο και για το λόγο αυτό, ζητήθηκαν πριν από λίγο έκτακτες ενισχύσεις.

Μήνυμα του 112, για να εκκενώσουν την περιοχή, εστάλη στους κατοίκους του χωριού Λούτσες, στην Κέρκυρα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τους εθελοντές να δίνουν μάχη με τις φλόγες.

Στο μήνυμα του αναφέρεται: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Λούτσες, εκκενώστε τώρα προς Αχαράβη. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Λούτσες, εκκενώστε τώρα προς #Αχαράβη



?? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



!? Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



?? https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 25, 2023



Η πυρκαγιά καίει ανεξέλεγκτα στο σημείο. Επί τόπου επιχειρούν 62 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρο με 21 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Μια δεύτερη αναζωπύρωση καίει σε δύσβατη περιοχή ανάμεσα από την Παλιά Περίθεια και το χωριό Λαύκι.

Συνεχίζει να καίει για τρίτη ημέρα η φωτιά στην Κάρυστο με το μεγάλο μέτωπο στον Πλατανιστό να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Από νωρίς το πρωί στην μάχη της κατάσβεσης επιχειρούν δύο καναντέρ και δύο ελικόπτερα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 93 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρο και 32 οχήματα, ενώ από αέρος υπάρχει συνδρομή απόελικόπτερα και αεροσκάφη όπως επίσης χωματουργικά μηχανήματα και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Από χθες, μάλιστα στην περιοχή, εξελίσσεται ένα θρίλερ με έναν κτηνοτρόφο 41 ετών ο οποίος αγνοείται. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο αδερφός του, όταν προχθές εκδηλώθηκε η πυρκαγιά έφυγε να πάει στο μαντρί να πάρει τα ζώα του.

Από εκεί και μετά αγνοείται και δεν έχει επικοινωνήσει με κανέναν. Χθες ο αδερφός του μετέβη στο αστυνομικό τμήμα και δήλωσε την εξαφάνισή του.

Αυτή την ώρα άνδρες της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και κάτοικοι της περιοχής συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του κτηνοτρόφου, στο βουνό του Πλατανιστού σε υψόμετρο 610 μέτρα.

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού για τις περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου σήμερα

Σε γενική επιφυλακή παραμένει το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών όλης της Επικράτειας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, που έχουν προκύψει λόγω του μεγάλου αριθμού πυρκαγιών, καθώς και του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα προβλέπεται:

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές για την Τρίτη:

Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ρεθύμνου, ΠΕ Ηρακλείου, ΠΕ Λασιθίου)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου)



Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Καρπάθου, ΠΕ Καλύμνου, ΠΕ Κω)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Λάρισας, ΠΕ Μαγνησίας)

Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Χανίων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

