Σεισμός στην Τουρκία (βίντεο)

Ποιο ήταν το εστιακό βάθος του σεισμού που ταρακούνησε τη γείτονα.

Σεισμική δόνηση ισχύος 5,5 βαθμών καταγράφτηκε στην κεντρική Τουρκία, και συγκεκριμένα στα Άδανα, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Ο σεισμός έγινε σε εστιακό βάθος 12 χιλιομέτρων.

Όπως φαίνεται και από βίντεο που αναρτήθηκε στο twitter ο σεισμός ήταν πολύ ισχυρός.

