Άρειος Πάγος: Κλάπα και Αδειλίνη οι νέες επικεφαλής

Το who is who και τα σχέδια, των δύο ανωτάτων λειτουργών οι οποίες αναλαμβάνουν δράση στο ανώτατο δικαστήριο.

Η Ιωάννα Κλάπα-Χριστοδουλέα και η Γεωργία Αδειλίνη τίθενται επικεφαλής της Έδρας και της Εισαγγελίας, αντίστοιχα, του Αρείου Πάγου.

Το υπουργικό συμβούλιο μετά από πρόταση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη αποφάσισε να τοποθετήσει στη θέση του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου την κα Κλάπα-Χριστοδουλέα και στη θέση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου την κα Αδειλίνη.

Η Ιωάννα Κλάπα-Χριστοδουλέα εισήλθε στο δικαστικό σώμα τον Ιούλιο του 1984 και προήχθη στην θέση της αρεοπαγίτου τον Αύγουστο του 2020 και είναι 3η στην επετηρίδα των αρεοπαγιτών. Ειδικότερα, η Ιωάννα Κλάπα-Χριστοδουλέα, ως εφέτης είχε διενεργήσει με τη συνάδελφό της Μαρία Δημητροπούλου την ανάκριση για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, που αποτέλεσε και τη βάση για τις περαιτέρω δίκες. Πρόσφατα ως αρχαιότερη αρεοπαγίτης είχε προεδρεύσει του Ειδικού Δικαστηρίου περί ευθύνης υπουργών για την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών επί ΣΥΡΙΖΑ με κατηγορούμενους τον πρώην υπουργό Νίκο Παππά και τον επιχειρηματία Χρήστο Καλογρίτσα.

Η κενή θέση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου καλύφθηκε από την αντεισαγγελέα Γεωργία Αδειλίνη, η οποία είναι 7η στην επετηρίδα και αποχωρεί σε δυο χρόνια από τον εισαγγελικό κλάδο. Η κυρία Αδειλίνη από την διάσκεψη των προέδρων της Βουλής πλειοψήφησε, καθώς ψηφίστηκε από το 4/5 των συμμετεχόντων στην διάσκεψη. Η κ. Αδειλίνη εισήλθε στο δικαστικό σώμα τον Ιούλιο του 1984 και προήχθη σε αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου τον Οκτώβριο του 2019. Ηταν στην έδρα της δίκης του Ακη Τσοχατζόπουλου, ενώ ήταν αυτή που πρότεινε την παραπομπή στο Ειδικό Δικαστήριο του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Παππά, σε δίκη με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος για την υπόθεση των καταγγελιών του επιχειρηματία Χρήστου Καλογρίτσα. Η έμπειρη αντεισαγγελέας έχει και ιδιαίτερη ευαισθησία στο προσφυγικό ζήτημα, ενώ με εγκύκλιό της το 2020 ζητούσε από τους συναδέλφούς της αυξημένη επαγρύπνηση στα ασυνόδευτα παιδιά.

