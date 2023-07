Κοινωνία

Φωτιές: Πτώση Canadair στην Κάρυστο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες. Αγωνία για ους δύο πιλότους. Καρέ-καρές η μοιραία πορεία του αεροσκάφους.

-

Σύμφωνα με πληροφορίες ένα καναντέρ έπεσε μέσα στη φωτιά ενώ επιχειρούσε κατάσβεση στην Κάρυστο.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως πραγματοποίησε ρίψεις σε δύσβατο σημείο στο χωριό Πλατανιστός όπου μαίνεται ακόμα η φωτιά.

Αγωνία για τους πιλότους του καναντέρ καθώς έχει πάρει φωτιά από την πτώση και γίνεται προσπάθεια από ένα ελικόπτερο να πραγματοποιηθεί κατάσβεση.

Ο Πλατανιστός και το Λιβάδι ήταν τα δύο χωριά που είχαν επικεντρώσει το ενδιαφέρον τους τα επίγεια συνεργεία και οι εθελοντές μαζί με τα μηχανήματα των ΟΤΑ για να σταματήσουν τις φλόγες, που κυριολεκτικά “έγλειφαν” τα σπίτια.

Ειδήσεις σήμερα:

Έκρηξη στην Τεκτονική Στοά: συνελήφθη ένας άνδρας

Βαρβιτσιώτης: Στόχος μας η σταθερή ακτοπλοϊκή σύνδεση με τα νησιά το χειμώνα (βίντεο)

Μαριάννα Βαρδινογιάννη: Μια ζωή προσφοράς στα παιδιά και στον ευάλωτο συνάνθρωπο (εικόνες)