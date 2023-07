Κοινωνία

Πτώση Canadair στην Κάρυστο: η στιγμή της συντριβής (βίντεο)

Σοκαριστικές εικόνες πριν την συντριβή του πυροσβεστικού αεροσκάφους στην Κάρυστο.

Πτώση αεροσκάφους Canadair CL-215 που επιχειρούσε στο μέτωπο της πυρκαγιάς στον Πλατανιστό Καρύστου, στην Εύβοια, σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης.

Αγνοείται η τύχη του κυβερνήτη και του συγκυβερνήτη.

Έρευνες πραγματοποιούν στην περιοχή ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Πληροφορίες αναφέρουν πως πραγματοποίησε ρίψεις σε δύσβατο σημείο στο χωριό Πλατανιστός όπου μαίνεται ακόμα η φωτιά.

