Εκλογές 2023: Εκτός ΝΔ ο Γιώργος Αμανατίδης για το “αντάρτικο”

Μήνυμα για αυστηρή κομματική πειθαρχία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενόψει των εκλογών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Με αφαίρεση ακόμα και της ιδιότητας του μέλους του κόμματος απάντησε σήμερα Τρίτη η Νέα Δημοκρατία, στην πρωτοβουλία του μέχρι σήμερα στελέχους της και πρώην βουλευτή Κοζάνης, Γιώργου Αμανατίδη, να δημοσιεύσει την πρόθεσή του να υποβάλει υποψηφιότητα για Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας.

Την απόφασή του αυτή φέρεται να έλαβε ενάντια στην επίσημη επιλογή του κόμματος για τις εκλογές αυτές, δηλαδή το κομματικό στέλεχος Γιώργο Κασαπίδη. Μία μέρα αργότερα, το κόμμα απάντησε με το πειθαρχικό μέτρο της διαγραφής.

Το μήνυμα που δείχνει να εκπέμπει η Πειραιώς με αυτή την κίνηση είναι ότι αυτή τη φορά θα αρνηθεί να ανεχτεί το φαινόμενο των "διπλών υποψηφιοτήτων" με δήλωση ή έστω υπόνοια γαλάζιου χρίσματος, στην αυτοδιοίκηση, ένα φαινόμενο το οποίο στις προηγούμενες εκλογές εκδηλώθηκε σε διάφορες περιφέρειες και δίχασε το σώμα των παραδοσιακών ψηφοφόρων του κόμματος.

