Φωτιά στη Ρόδο – Κεφαλογιάννη: Έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Τουρισμού

Ήδη γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την άμεση προβολή του νησιού διεθνώς, ως ένας μοναδικά όμορφος και ασφαλής προορισμός.

Έκτακτη σύσκεψη συγκάλεσε η Υπουργός Τουρισμού κ. Κεφαλογιάννη, παρουσία του ΓΓ κ. Μ. Φλουρή, του ΓΓ ΕΟΤ κ. Δ. Φραγκάκη, του Προέδρου ΞΕΕ κ. Α. Βασιλικού, με θέμα τις πυρκαγιές στο νησί της Ρόδου.

Το μήνυμα της κ. Κεφαλογιάννη ήταν κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ξεκάθαρο: «Η Ελλάδα και ο ελληνικός τουρισμός έδειξαν ότι μπορούν να αντιμετωπίζουν με αποτελεσματικότητα τόσο μεγάλες και πολύπλοκες κρίσεις. Είναι αξιοθαύμαστη η στάση και η αντίδραση των κατοίκων της Ρόδου που αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση αλληλεγγύης και αυταπάρνησης. Ξέρουμε καλό όμως, ότι έχουμε περάσει σε μια νέα φάση προκλήσεων που χρειάζονται άμεσες απαντήσεις. Ως μεσογειακή χώρα αντιμετωπίζουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και πρέπει να απαντήσουμε σε όλες τις νέες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας»

Η κ. Κεφαλογιάννη τόνισε πως η ομάδα διαχείρισης κρίσεων που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Τουρισμού, λειτούργησε αποτελεσματικά και θα ενισχυθεί περαιτέρω καθώς συνέβαλλε αποφασιστικά στην άμεση αντιμετώπιση της κρίσης.

Παρότι η κρίση βρίσκεται σε εξέλιξη και με επιφύλαξη μέχρι την αποτίμηση του συνόλου των επιπτώσεων στις πληγείσες περιοχές, υπάρχουν σκέψεις για την υλοποίηση μέτρων και μηχανισμών στήριξης τα οποία σχεδιάζονται και θα ανακοινωθούν σε δεύτερο χρόνο.

Αξιοσημείωτο είναι πως γίνονται ήδη οι απαραίτητες ενέργειες για την άμεση προβολή του νησιού διεθνώς, ως ένας μοναδικά όμορφος και ασφαλής προορισμός, ενώ παράλληλα σχεδιάζονται δράσεις για το επόμενο διάστημα όπως η αναβαθμισμένη συμμετοχή της Ρόδου στη διεθνή έκθεση WTM στο Λονδίνο το Νοέμβριο.

